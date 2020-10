El mercado estival de fichajes echa el cierre, pero los equipos todavía pueden seguir incorporando jugadores. Se abre la veda de los jugadores que se han quedado sin equipo. En un mercado marcado por la crisis económica derivada del coronavirus, muchos equipos se han quedado cojos en ciertas posiciones y miran de reojo la lista de jugadores en paro.

En esa lista, hay jugadores realmente jugosos. Como porteros, aparecen como nombres más destacados Anton Mitryushkin -ruso de 24 años ex del Spartak-, Örjan Nyland -noruego de 30 años ex del Aston Villa- o el veterano holandés de 36 años Michel Vorm -ex del Tottenham-.

En la defensa encontramos a Ezequiel Garay -el argentino está libre tras no renovar con el Valencia a sus 33 años-, el central Daniel Schwaab -alemán de 32 años ex del PSV-, Clyne, ex del Liverpool y con apenas 29 años, y a Antonio Valencia, conocido por su paso por el United, está libre a sus 35 años.

En el centro del campo aparecen auténticos lujos como Wilshere -ex del Arsenal y Aston Villa, está sin equipo a sus 28 años-, y Mario Götze -un talentazo venido a menos que está en el paro con solo 28 años-. Interesante como medio centro ofensivo aparece el nombre de Kevin Stöger. Con solo 27 años, el austriaco se quedo sin equipo tras abandonar este verano la disciplina del Fortuna Düsseldorf.

Como interior izquierdo tenemos disponible a Kwadwo Asamoah, ex Juventus e Inter de MIlán. Con 31 años, busca una nueva oportunidad.

Si buscas un extremo con gol, tienes una jugosa opción. Hablamos de Fabio Borini. A sus 29 años, el ex Liverpool, Chelsea, Roma o Milán, está en el paro tras terminar contrato con el Hellas Verona.

Arriba, sin duda, es donde hay más y mejores opciones. Ojo a estos tres nombres. Alexandre Pato, la eterna promesa brasileña que jamás llegó a romperla, y que está sin equipo tras rescindir con el Sao Paulo. Hatem Ben Arfa, el talentoso delantero francés al que Ronaldo Nazario intentó recuperar para la causa la temporada pasada en el Real Valladolid. Tras demostrar un físico que dejaba mucho que desear y terminar su contrato con los de Zorrilla, busca un nuevo destino a sus 33 años.

Como '9' killer tenemos a Daniel Sturridge, ex del Liverpool, se vio obligado a rescindir su contrato con el Trabzonspor tras un turbio asunto de apuestas ilegales por el que fue sancionado con 4 meses sin jugar. A sus 31 años, aún tiene mucho fútbol en sus botas. Por último, en el mercado de jugadores libres encontramos al armario croata Mario Mandzukic. El ex del Atlético y la Juventus, está sin equipo tras llenarse los bolsillos en el Al-Duhail SC, catarí. A sus 34 años podría ser un fichaje de lujo para cualquier equipo de parte media de la tabla en una liga top europea.

Si alguien duda de la línea de medios, podríamos intentar convencerle con el ataque: el mítico Pato, que prometía ser futuro en Milán, junto a Mandzukic y Sturridge, delanterazos que han marcado época en Europa.

Como en un once no entran todos, también podemos hablar de Defour, Kagawa, el ex del Espanyol Víctor Sánchez, Welbeck, el mítico Borini o, si queremos algún joven, Kaptoum, recién liberado por el Real Betis.