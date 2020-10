¿Tenía motivos Thomas para sentirse poco valorado por Simeone y el Atlético?

El Atlético de Madrid ha perdido a Thomas Partey y eso ya no tiene vuelta atrás, sin embargo, la afición se divide en varios frentes. Parte de la hinchada rojiblanca cree que el Atlético sí sabía de las intenciones del Arsenal y que está encantado con la venta del ghanés. Otro sector carga contra Thomas por no aceptar una renovación con el Atlético y por dejar tirado al equipo el último día de mercado. Y por último hay otra parte de la afición que prefiere no irse a los extremos y buscar un término medio. Según hemos venido informando estos meses en Libertad Digital, el Atlético siempre ha mantenido que Thomas se iba a quedar, algo que no ha ocurrido finalmente. Esa era, por supuesto, la versión de club, no la verdad absoluta.

Más allá de los 'grises' dentro de la operación, el entorno de Thomas desliza que la razón principal de la salida del jugador radica en la falta de confianza en su figura. ¿Tiene motivos Thomas para sentirse poco valorado por Simeone y el Atlético? Hay un no y un sí para esa pregunta si a los datos nos remitimos.

La temporada pasada, Thomas jugó 35 partidos ligueros de 38. Fue titular en 29 de esos 35. En Europa, 8 partidos de Champions y titularidad en los 8, incluyendo la eliminatoria completa ante el Liverpool. Eso sí, no jugó ante el Leizpig, pero hubo una razón y fue la lesión que sufrió ante la Real Sociedad en el último partido liguero. En la Supercopa de España jugó de titular en las semifinales ante el Barcelona y en la final frente al Real Madrid. 46 partidos jugó y fue titular en 39. Además, la confianza de Simeone sí se ha visto reflejada desde 2018.

🗣📄 "Thomas no se sentía valorado por Simeone" ➡ 4º con más partidos desde 2018/19

➡ 4º con más minutos desde 2018/19

➡ Ha jugado el 87'5% del total de los partidos desde 2018/19

➡ Solo se quedó en el banquillo en 7 de los 104 partidos que jugó el Atleti desde 2018/19. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/vD48ClEcVy — Víctor Molina Pozo (@VictorMolina7) October 7, 2020

Las estadísticas no dan la razón a Thomas en el sentido de la confianza de Simeone, pero queda por ver si su visión y sensaciones son acertadas respecto a la directiva. Thomas, pese a ser pieza clave en el presente y futuro del Atlético, era uno de los jugadores peor pagados de la plantilla. Futbolistas con menos rendimiento que él y con menos años en la entidad, cobran alrededor del doble de lo que cobraba Thomas. Eso sí, la versión del club es que le ofrecieron al '5' una mejora de contrato hace varios meses que doblaba su sueldo y su cláusula. ¿Quién tiene razón? Depende de la versión que compre el aficionado.