Pogba vuelve a dejarse querer: "Sería un sueño jugar en el Real Madrid"

Paul Pogba vuelve a dejarse querer por el Real Madrid. El centrocampista francés del Manchester United, que ahora vuelve a una convocatoria de la selección bleu, lleva varios años sonando como posible refuerzo del conjunto madridista, y está como loco por jugar algún día a las órdenes de Zinedine Zidane. Vestido de blanco, claro está.

Ahora el futbolista de Lagny-sur-Marne, que cumplirá 28 años a mediados del próximo mes de marzo, vuelve a reactivar su deseo de vestir algún día la camiseta del Real Madrid.

"¿Zidane? Se han dicho muchas cosas. ¿Qué puedo decir? Claro, a todos los jugadores les encantaría jugar en el Real Madrid. Sería seguramente un sueño. Es un sueño para mí y por qué no algún día. Como he dicho antes, estoy en el United y amo mi club. Voy a dar todo ahora para disfrutar aquí y devolver al club donde se merece", ha dicho en conferencia de prensa con la selección francesa, que el miércoles goleó a Ucrania en partido amistoso (7-1) y que en los próximos días se medirá a Portugal (domingo 11) y Croacia (miércoles 14) en el grupo C de la Liga de las Naciones.

Sin embargo, Pogba, que acaba contrato con los diablos rojos en junio de 2021, dice que ahora mismo su prioridad es recuperar su mejor forma y que de momento no ha hablado con Ed Woodward, vicepresidente ejecutivo del club de Old Trafford, sobre una posible renovación de su contrato.

"Han hablado mucho pero yo no. Prefiero concentrarme en el juego y en mi regreso sobre todo. No he hablado con Ed Woodward, no hemos hablado de renovación. Ahora estoy aquí y sólo pienso en volver a mi mejor forma. Imagino que llegará un momento en que el club vendrá a hablar conmigo y quizá proponerme algo, o no. Por ahora no hay nada y no puedo hablar de algo que desconozco. Pienso sobre todo en mí, en volver a disfrutar", apuntaba Pogba en la conferencia de prensa con el combinado bleu.