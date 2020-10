Wenger desvela que Cristiano Rolando estuvo "fichado" por el Arsenal

Arsene Wenger es sin lugar a dudas el entrenador más importante de la historia del Arsenal y también uno de los técnicos referentes dentro de la Premier League. Ahora, ya retirado, el entrenador francés habla de uno de sus fichajes frustrados que no fue otro que el de Cristiano Ronaldo.

"Creo que el que estuvo más cerca fue Cristiano Ronaldo, cuando fue al United. Teníamos un acuerdo con el Sporting y el United fichó a Queiroz de asistente, superaron nuestra puja rápidamente y se llevaron a Cristiano. Básicamente, ya teníamos un acuerdo. Tenía la camiseta del Arsenal y estuve almorzando con él y con su madre en la ciudad deportiva. Este es un ejemplo pero hay muchos", comentó Wenger en The Guardian.

Más allá de Cristiano, Wenger habló también de su final en el Arsenal. No fue como él hubiese querido: "Fue como el final de una historia de amor. Cuando ya no puedes hablar más con quien amas, no puedes ir a los entrenos ni al estadio. Tienes que quedarte donde estás y nunca me había pasado en mi vida. Después de 22, de repente, se acabó. Fue muy difícil. Quise cortar mis vínculos con el club porque el club también lo quería así. Decidí no volver al estadio pero apoyo al Arsenal con la misma pasión. Trabajas duro, lo mejor que puedes así que después no llores, no te quejes y supéralo. Sufrí en silencio".

Hay que recordar que Wenger estuvo 22 años, desde 1996 a 2018, entre Highbury y el Emirates Stadium logrando entre otras cosas la famosa Premier League de los invencibles.