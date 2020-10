El padre de Torreira: "El Arsenal decidirá, pero eso no significa que no se pueda quedar en el Atlético"

Lucas Torreira todavía no ha podido ni siquiera entrenar con el Atlético de Madrid, pero su fichaje ha generado ya muchas expectativas porque su ADN uruguayo garantiza, como mínimo, garra, coraje y entrega dentro del vestuario de Diego Pablo Simeone. Con un año de cesión sin opción de compra y fichado en el contexto de la salida de Thomas a Londres, el Arsenal también estará muy pendiente de su futuro y todos esos ingredientes aumentan la expectación sobre Lucas.

En Libertad Digital hemos charlado en exclusiva con el padre del jugador uruguayo, Ricardo Torreira, para conocer el pasado, presente y futuro de su hijo. Ricardo, además, es un hombre de fútbol ya que en Uruguay es un famoso comentarista deportivo ya jubilado y entre otras cosas está al frente de un club de fútbol de barrio, Institución Atlética 18 de julio de Fray Bentos.

Pregunta: En primer lugar preguntarle por el sentimiento de la familia al saber que Lucas iba a fichar y que finalmente ha fichado por el Atlético. ¿Cuál ha sido su sensación personal?

Respuesta: Fue una sensación muy linda, pero es cierto que no fue una transferencia fácil de arreglar porque hablamos de dos clubes grandes como Arsenal y Atlético de Madrid. Todo ese mes fue complicado porque por momentos parecía que no se iba a poder cerrar. Ahora Lucas tendrá una oportunidad para demostrar lo que es como jugador y sus códigos como profesional. Estamos muy contentos. En cuanto al Arsenal, Lucas hizo todo lo posible por darle lo mejor al club, pero existe la posibilidad de regresar y además con nuevos conocimientos y nuevas experiencias que aportar.

P: ¿Cómo manejasteis la ansiedad del último día del mercado?

R: La vivimos con mucha intensidad. Esto son negocios. No tiene nada que ver con la pelota. Todo lo que pasa fuera es agotador. Mucha ansiedad. Muchos nervios. Por momentos tienes la palabra oficial de una de las partes, pero de repente ya no... es todo muy raro. El esfuerzo del Atlético y sobre todo de su cuerpo técnico fue importante y eso ha sido vital.

P: ¿Cómo fue ese momento en el que Simeone habló con su hijo para que fichase por el Atlético?

R: Que Simeone llamase a Lucas es un reflejo muy importante del interés que tenía el Cholo en él y eso a cualquier jugador le da confianza y le permite elegir con más convicción. Lucas tuvo opciones de ir a Italia, por ejemplo, pero el Atlético es un equipo muy similar al de Uruguay y el juego que hace Simeone le viene muy bien a Lucas. A final de año se verá si regresa o no al Arsenal, pero la idea es respaldar la intención del Atlético de poder contar con él.

P: ¿Por qué no terminó de salir todo bien en Londres pese al inmenso cariño que le tienen los gunners?

R: Es que Lucas tiene un corazón enorme y pone mucho esfuerzo en todo lo que hace. Por eso no es de los jugadores a los que le gusta estar en el banquillo esperando minutos. Él necesita demostrar en el campo lo que puede dar. Se incentiva con el juego. Y eso pasó en el Arsenal. Lucas es honesto y quiere dejar el alma en la cancha, pero eso lo definen los técnicos y para el entrenador actual del Arsenal no contaba. Lucas no estaba en el banquillo porque él quisiese estar allí, sino por decisión de su técnico. Para un chico de 24 años, reconocido en Uruguay y en todo el mundo, lo más necesario es jugar. El Arsenal decidió que no iba a tener minutos, pero prometemos, si Dios quiere, si todo va bien y si hay un técnico en el Arsenal que le quiera cuando acabe su contrato con el Atlético, dejar el alma allí de nuevo si le quieren.

P: Es una año de cesión sin opción de compra y la afición rojiblanca teme que sea un club de paso para Lucas. ¿Cómo ves de cara al futuro esa decisión que tienen que tomar Lucas, el Arsenal y el Atlético sobre el futuro del futbolista?

R: No se colocó esa cláusula y la realidad es esa porque así son los negocios. Yo apoyo mucho a Lucas. Si él tomó la decisión de ir al Atlético es porque va a dejar todo en el Atlético. Luego serán los clubes los que decidan. Él tomó la decisión de no ir a Italia por ir a Madrid y en España se va a sentir muy bien por el idioma, la forma de vida, las costumbres, el juego... por eso ha dejado otras oportunidades de lado que eran mejores económicamente que el Atlético. Lucas quiere darlo todo y que la afición lo aplauda por el trabajo realizado. Luego ya se verá lo que ocurre entre clubes. Pese a lo dicho anteriormente de volver al Arsenal, no quiere decir que no vayamos a quedarnos en el Atlético. Si el Cholo sigue deseando que se quede a final de temporada y volvemos a tener la oportunidad de elegir al Atlético ya se verá, pero de momento dejemos pasar el tiempo y veremos qué ocurre porque todo es incertidumbre a día de hoy.

P: Ha pasado por Italia, por la Premier y ahora España. No le da miedo la presión, ¿verdad?

R: No. Podrá sentir algo de nervios al principio, pero a él le gusta la presión y que la gente grite y aliente. En Sudamérica nos gusta la presión y el ruido de la tribuna. Estoy seguro de que lo van a disfrutar mucho en España.

P: ¿Qué papel pueden tener uruguayos como Giménez y Luis Suárez en su adaptación?

R: Son chicos extraordinarios y además se conocen desde hace mucho tiempo en la selección. Es una pena que Giménez no haya podido ir a la selección ahora por el coronavirus. Luis Suárez es un referente del fútbol uruguayo y también a nivel mundial. Hace mucho tiempo cuando Lucas estaba en la Sampdoria le pedía fotos a Luis Suárez como un hincha más. Ahora ambos comparten selección y van a compartir vestuario en el Atlético. Las vueltas que da la vida...

P: ¿Cómo ves la combinación entre Torreira y Simeone?

R: La veo fantástica. Lucas es un jugador que no es conflictivo dentro del vestuario. Es un chico silencioso, que presta atención a todo lo que le dice el técnico y si tiene algo que decirle a algún compañero se lo dirá en privado. No le gusta generar problemas. Eso sí, cuando sale al campo se transforma y lo van a poder comprobar. Va a salir con la lanza entro los dientes porque no le gusta perder.