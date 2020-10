El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, aseguró que Cristiano Ronaldo está bien tras haber dado positivo en las pruebas de COVID-19 y que "sólo dice que quiere jugar".

Santos señaló que el delantero del Juventus está asintomático e insistió en que durante la concentración se están cumpliendo todas las reglas y protocolos referentes al coronavirus, en rueda de prensa en la ‘Cidade do Futebol’ de Oeiras, a las afueras de Lisboa.

"Desde el pasado lunes estamos totalmente confinados aquí. Entramos, nos hicieron test y no ha entrado nadie más. En la primera concentración no tuvimos problemas, pero aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus", dijo Santos.

Cristiano es el tercer jugador de Portugal infectado durante esta concentración, tras los casos de José Fonte y Anthony Lopes.

Cristiano viaja a Italia en un avión ambulancia

Cristiano se encuentra aislado desde que se conoció su positivo por COVID-19 y ha viajado en un avión ambulancia privado a Italia para pasar la cuarentena y ver si puede estar disponible para el partido de Champions contra el Barcelona. Además de Ronaldo, la selección portuguesa suma otros dos positivos: José Fonte y el portero Anthony Lopes

Portugal jugará este miércoles en el Estadio José Alvalade de Lisboa ante Suecia un partido de clasificación para la Liga de Naciones.

La selección lusa lidera el grupo 3 con 7 puntos, los mismos que Francia, y con una ventaja de 4 sobre el tercer clasificado, Croacia.

El extraño mensaje se la hermana de Cristiano

Katia Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo, ha reaccionado con una publicación en Instagram al positivo por coronavirus del jugador portugués.

"Si Cristiano Ronaldo tiene que despertar al mundo, tengo que decir que este portugués es realmente un enviado de Dios. ¡Gracias! Creo que hoy miles de personas creerán en la pandemia, en las pruebas y en las medidas que se tomen, tanto como yo... Es el mayor fraude que he visto desde que nací. Una frase que leí hoy y que aplaudí de pie: 'Basta ya de hacer un mundo de marionetas'. Que alguien abra los ojos, por favor",