Jesús Gallardo, el lateral mexicano que está en el radar del fútbol español

El fútbol mexicano está de moda con hombres como Raúl Jiménez a la cabeza de la lista. El delantero del Wolverhampton es a día de hoy el que más escaparate tiene, pero hay otros futbolistas aún sin tanto cartel como el que tiene el ex del Atlético de Madrid que empiezan a estar en el radar activo del fútbol español. Es el caso de Jesús Gallardo.

Desde España son varios los equipos que siguen al jugador azteca. El futbolista de 26 años actúa principalmente como lateral zurdo, pero tiene la capacidad para jugar por todo ese flanco, desde la defensa hasta el ataque. Esa polivalencia y su papel cada vez más importante con la selección absoluta de México le han hecho aparecer en el radar de equipos como el Atlético de Madrid o el Sevilla.

Gallardo es propiedad del Rayados de Monterrey que se mantiene al margen de los posibles rumores que le sitúan fuera del Estadio BBVA Bancomer. Eso sí, presumen de su futbolista en las redes sociales tras su última participación con México.

Ya el año pasado sonó con mucha fuerza para el Atlético de Madrid e incluso el jugador habló del supuesto interés colchonero: "Hasta ahorita no me han dicho nada de una oferta del Atlético. Mi representante no me ha dicho nada tampoco. Estoy contento de que suene mi nombre, obviamente me genera ilusión, pero estoy trabajando día a día. Estoy emocionado de estar en Rayados y de estar en la Selección".

De momento, Jesús seguirá en México, como mínimo hasta enero, pero está dentro de las quinielas de varios clubes españoles, por lo tanto, habrá que estar muy atentos a sus movimientos.