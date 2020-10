Simeone habla de la salida de Thomas y de la posible llegada de Kondogbia al Atlético

En la previa del Celta-Atlético de Madrid de este sábado a las 16:00 en Balaídos, Diego Pablo Simeone ha hablado por primera vez desde la traumática salida de Thomas Partey el último día de mercado en dirección al Arsenal. Además, el Cholo ha evitado hablar de la posible llegada de Kondogbia y ha valorado el rendimiento de Joao Félix con Portugal.

Salida de Thomas al Arsenal

"Ante estas situaciones de las cláusulas no podemos dar muchas opiniones. Todo lo que le pase a los chicos que me dieron un montón me pone contento. Es un jugador extraordinario. Le deseamos lo mejor. Le queremos mucho".

Posible llegada de Kondogbia

"No hablé con Kondogbia y no hablo de los chicos que no están con nosotros. Hablo del partido de mañana contra el Celta, que viene de dos derrotas y necesita estar fuerte en casa. Es de mucha necesidad por ambas partes".

Torreira y su fichaje por el Atlético

"De Thomas no voy a hablar de lo que ganamos o perdemos porque no está. Lo que sí aportará Lucas al equipo será vitalidad, dinámica en el medio. Viene de un tiempo en el que no jugaba y lo hace con mucha ilusión y cuando le toque sea en consecuencia de lo que esperamos de él".

Joao Félix con Portugal

"Es un jugador importantísimo para nosotros, donde lo podamos poder seguro que nos da cosas importantes cuando se encuentre en la mejor forma. Vi los partidos que jugó con la selección y me gustó su trabajo. El talento lo tiene y en cualquier momento puede aparecer, pero lo que vi en Portugal donde mostró compromiso, intención, ilusión por lo que necesitaba el equipo habla muy bien de él y lo necesitamos también con nosotros".