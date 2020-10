Vicente del Bosque e Iker Casillas se sinceran en una charla que el diario El País publica este domingo, en la serie de entrevistas que el técnico salmantino realiza para el periódico del Grupo Prisa y que tuvo como protagonista a Andoni Zubizarreta hace unas semanas.

Nada se dejan en el tintero el que fuera seleccionador español y el exguardameta del Real Madrid y del Oporto. Así, Del Bosque e Iker hablan de cómo llevó éste la suplencia en el club blanco y en la selección española, de Gerard Piqué, de Carles Puyol y del maratón de clásicos del año 2011 entre Madrid y FC Barcelona que acabaría perjudicando la convivencia en el combinado nacional.

Sobre el relevo en la portería de la selección en la Eurocopa de Francia 2016, Del Bosque afirma: "Desde el respeto máximo a los que habíais estado, dimos el paso a De Gea. Una decisión absolutamente deportiva. Acertada o no. Fue duro para ti, para mí y para todos".

"Me entero en la charla de que no juego, me sentó mal"

Casillas responde al salmantino: "Recuerdo hablar con usted, con Miñano, con Toni Grande. No sé si estaré equivocado, y siempre se lo he dicho con cariño, pero a veces hay que coger al jugador y hablar con él. 'Oye Iker, pasa esto'. Sí, todos somos iguales, pero creo que me había ganado el respeto como para que perdiera cinco minutos conmigo y me hubiera dicho el día anterior: 'Iker, que sepas que mañana empieza David. Por esto, por esto y por esto. Porque ahora es la oportunidad y el momento'. Me podría haber sentado mal o bien, seguramente me hubiera sentado mal, pero habría tenido una explicación y lo hubiera encajado. Pero claro, llegas allí, estás compitiendo, eres el tío que más internacionalidades lleva, el capitán, tanto tiempo con usted... Y llego a la charla y me entero de que no juego. Pues me sienta mal, de verdad".

Iker Casillas dice que desde siempre supo que triunfaría en el Real Madrid. "No sé si estoy tocado por una varita mágica, no sé si mis cualidades han acompañado también. Pero desde que empecé sabía que iba a llegar al primer equipo y sabía que iba a conseguir grandes cosas. Ahora es fácil decirlo, pero yo tenía esa aspiración y esa tranquilidad de que iba a suceder", apunta.

Y también le reprocha a Del Bosque "cuando me limpió de la portería" tanto en el Real Madrid como en la selección, habiéndole "pegado una fumada de narices". "Fue una fumada temporal", le replica el técnico, espetando que "también hay que tener consideración con los demás...".

Los Madrid-Barça "llegaron a tener magnitud política"

Respecto a la maratón de clásicos Madrid-Barça en la temporada 2010/11 (hasta cuatro en apenas un mes y medio) y cómo afectó aquella rivalidad (los entrenadores eran José Mourinho y Pep Guardiola) a la selección española, Casillas señala: "No estábamos preparados para aquellos cuatro partidos en tan poco espacio de tiempo. Nos jugábamos mucho. Esos cuatro partidos marcaron el fútbol español y todo lo que nos rodeaba. Llegó a tener una magnitud política. Si ganaba el Barcelona era como si Cataluña estuviera por encima de Madrid".

"Yo creo que se envenenó el vestuario por influencias externas. No desde dentro, de verdad", señala, por su parte, Del Bosque, mientras que Casillas responde recordando los piques que tuvo en aquel momento con un Carles Puyol con quien ahora se lleva "fenomenal". "Nosotros no tuvimos la culpa, pero llevamos el conflicto hasta la selección. En el vestuario, eso se huele. Veíamos que la relación no era la misma. Puyi, con quien me llevo fenomenal, me lo decía. Llegó a decirme que hubo un momento en el que le daban ganas de levantarse y darme dos leches. Y yo decía, ya está, ya lo sé... Y a mí también...", afirma Iker.

Del Bosque le recuerda entonces al exguardameta que se mantuvo "absolutamente neutral" en aquel conflicto en su papel de seleccionador. "Yo no he escuchado casi nunca hablar de política en la selección. Puede que entre vosotros sí lo hicierais, pero delante de mí, pocas veces lo hicisteis", le dice, a lo que Casillas responde: "Eso porque no se juntaba con Gerard (Piqué) por las noches. Si no... Nos volvía locos".