Koeman no tiene miedo y se atreve a pedirle más a Messi: "El rendimiento puede ser mejor"

A Ronald Koeman no le tiembla el pulso y ha llegado al Barcelona para imponer su justicia, algo que muchos demandaban tras el 8-2 del curso pasado en la Champions. Y precisamente antes del primer duelo de la temporada en Europa, que jugarán mañana martes ante el Ferencvaros, Koeman ha mandado varios mensajes y uno de ellos es para Messi.

Messi debe hacerlo mejor

"Puede ser que en este momento el rendimiento pueda ser mejor, pero viendo al jugador día a día, está feliz y quiere jugar y ser el capitán del equipo. No tengo ninguna queja. También creo que ha tenido un poco de mala suerte. No tengo ni una duda sobre su rendimiento. Y estoy seguro de ello".

¿Decepción con el vestuario?

"No estoy decepcionado. Todos están intentando hacer el máximo. Hay que mejorar cosas en el juego, claro. Pero veo al equipo alegre y contento. Descontento por el primer resultado, pero no hay tiempo de estar triste. Yo tengo críticas, pero no estoy decepcionado. Puede ser que hay cosas que los jugadores tienen que mejorar. Ese es mi trabajo, hablar con ellos".

Falta de gol

"Hemos marcado ocho goles en cuatro partidos. No sé si hay otro equipo de Primera que lo haya hecho. Hemos tenido partidos complicados. No estoy preocupado. Tenemos suficiente calidad arriba para marcar".

Griezmann y su falta de rendimiento

"Está trabajando bien. Claro que podemos tener más rendimiento. Él sabe su situación y lo único que puede hacer un jugador es trabajar mucho. Nada más".