Parece una broma pero no lo es. Marx Lenin llega dispuesto a revolucionar el fútbol ruso. En concreto, el jugador desembarca en el FC Akron Tolyatti, un club de segunda división situado en la ciudad de Toliatti —a orillas del Volga, en la región (óblast) de Samara y a unos 700 kilómetros al este de Moscú— que aspira a ascender a la máxima categoría en la segunda temporada de su existencia.

El futbolista, de 20 años, se llama exactamente Marx Lenin Dos Santos Gonçalves, llega al FC Akron procedente del Flamengo y está considerado como una de las grandes perlas del fútbol brasileño. Juega de mediapunta y, para dotarle de más ironía al asunto, tiene tendencia a irse a la banda izquierda. Cómo no.

Ya fue internacional sub-15 con Brasil y ha llegado a debutar con el primer equipo del Flamengo.

Así daba cuenta el FC Akron Tolyiatti del fichaje de Marx Lenin en sus redes sociales:

¿De dónde viene el nombre del jugador? ¿Acaso querían sus padres homenajear a Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, y a Karl Marx? El propio futbolista lo contaba así en una entrevista al diario O Globo. "Es una historia muy complicada. A mi madre le gustaban los nombres, pero no conocía el significado. Ahora es algo divertido, pero mi mamá realmente no sabía. Me dijo que quería un nombre diferente al de mi padre (se llama Marques), lo cual es normal. El doctor hizo algunas sugerencias y le gustó éste, con X", decía en referencia a su primer nombre de Marx.