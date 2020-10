¿Por qué se critica a Koke en el Atlético de Madrid?

Desde el 1 de diciembre de 2019, el Atlético de Madrid no pierde en Liga con Koke en el campo. Con parón por el coronavirus, es cierto, pero son un total de cuatro meses pre-parón y casi cinco post-parón. Doce victorias y nueve empates para el equipo de Simeone desde entonces. Con su capitán, el equipo lleva invicto todo ese tiempo y continúa con la racha en la presente temporada. Eso le sirvió para clasificarse como tercero para la Champions y estar ahora a tres puntos del líder con dos partidos menos que la Real Sociedad.

Cuando el '6' está sobre el campo, el conjunto de Simeone recupera su brújula y desde ese 1 de diciembre, con mayor o menor acierto en juego y resultados, el Atlético se mantiene invicto en la Liga cuando juega Resurrección. No así en Champions, donde cayó ante el Leizpig en cuartos, sin embargo, también hay que contar la doble victoria en octavos ante el Liverpool donde estuvo, por supuesto, Koke.

El Atlético no pierde en Liga con el capitán en el campo desde el 1 de diciembre de 2019 y cuando algo ocurre durante tanto tiempo hablar de casualidad parece una excusa para no reconocer la realidad y esa no es otra que con Koke, el cuadro rojiblanco es mejor. Pese a estos datos hay una pequeña y ruidosa parte de la afición del Atlético que, sobre todo en redes sociales, critica al 6 colchonero. Le piden más y quieren que sea aún más decisivo en el devenir del equipo. Pero, ¿cuál es la función de Koke? ¿Dónde juega y qué le piden estos críticos? ¿Qué le faltaría para contentar a esta parte de la afición? ¿Son justificadas las críticas? Lo analizamos.

El Santo Grial rojiblanco en los pases

Para empezar a analizar o a criticar a un jugador hay que definir cuál es su función y dentro de eso buscar sus datos y sus sensaciones. ¿Dónde y cómo está jugando Koke? Para Simeone, el capitán colchonero suele jugar en dos posiciones que son pegado a una banda buscando ser el nexo de unión entre el doble pivote y el resto del ataque o en ese doble pivote. En ambas situaciones lo que se pide de él es manejar el juego del Atlético ya sea asumiendo él el peso del juego o buscando la transición entre la medular y un jugador como Joao Félix, que debe dar el último pase. Si es en el doble pivote, como ante el Celta el pasado fin de semana, Torreira recupera y el primer balón para crear es siempre para Koke, que mueve al equipo. Traducción: juegue donde juegue, todo el juego pasa por él.

Con ese análisis del juego de Koke, ya hay cuatro partidos de la presente temporada en los que mirar sus datos en ambas posiciones el campo. En las dos sus datos de pase, que es su principal función, son de sobresaliente. Son estos:

Acierto de pase

90' vs Celta 54 (88.5%)

70' vs Villarreal 55 (90.2%)

15' vs Huesca 17 (94.4%)

77' vs Granada 39 (86.7%)

Pases completados por partido 41.3 (89%)

Completados en campo propio 13 (90%)

Completados en campo contrario 28.5 (87%)

Si la principal función de Koke es mover al equipo, viendo los datos, parece que no lo está haciendo nada mal. No falla pases, ocupa todo el centro del campo, ya sea desde el doble pivote o pegado a la banda, y además hace otros desempeños que se suelen ver más en directo en el campo que por televisión. Si alguien pierde la posición, ¿quién es el primero en anticipar y cubrir esa ausencia en la pizarra? Koke. Si la pelota se pierde y hay que volver corriendo en la transición defensiva, ¿quién manda las tropas hacia la defensa? Koke. Y así se pueden seguir analizando transiciones, coberturas, duelos al suelo para recuperar y lo más importante y más decisivo, ese nexo de unión entre defensa y ataque o viceversa que siempre tiene a Koke como protagonista. Sin él, siempre hay dudas para saber quién tiene que hacer ese trabajo y al final nadie lo hace.

Con todo lo dicho anteriormente parece complicado justificar las críticas a Koke, pero es que el capitán no solo cumple la función de pasador o de '6' puro en el centro, como hacía por ejemplo Xavi Hernández, jugador con el que siempre se le ha comparado. Koke se acerca mucho al área y lo hace sabiendo que si el ataque no funciona tendrá que correr hacia atrás, es decir, no solo es pasador sino que también llega, asiste e incluso anota goles en alguna ocasión. Por lo tanto, ¿qué se le puede pedir más a Koke? Como mucho, acierto en los pases finales, pero no es esa su única función. Por todo ello muchos aficionados del Atlético han decidido ir a la guerra en redes sociales para defender a su capitán. Los datos y las sensaciones, de momento, les dan la razón a ellos, a Koke y a Simeone.