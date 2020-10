Tello se queja del árbitro y del VAR tras un nuevo "bochorno" arbitral

Contundente y arriesgándose a una posible sanción por hablar mal de los árbitros. Así se mostró el atacante del Betis, Cristian Tello, en las redes sociales. Todo ello después de dos decisiones muy discutidas que marcaron el devenir del 0-3 de la Real Sociedad en Sevilla.

Una más...y ya van?

Una más...y ya van?

Que manera de tirar líneas 🤬🤦‍♂️

Tello se queja de una acción en concreto. Con 0-1 llegó la jugada que pudo suponer el empate a uno en el marcador. Sanabria marcó el gol, pero se señaló fuera de juego tras revisión en la sala VOR. Al publicarse las líneas que tomó el VAR, la polémica se desató ya que esas imágenes incluso parecen confirmar que no es fuera de juego.

En la segunda jugada, que Tello no muestra, se pidió penalti a favor del Betis. La imagen del agarrón, que el colegiado no sancionó, fue entre Le Normand y Sanabria. No se decretó pena máxima. Pero sí llegó el penalti por otro agarrón de Bartra sobre Isak. 0-2 de la Real y partido sentenciado. Estas tres jugadas darán mucho juego en los próximos días.