Emery confirma que Mbappé quiere jugar en el Real Madrid

Unai Emery, entrenador del Villarreal y ex del PSG, pasó anoche por los micrófonos de El Partidazo de la Cope y fue preguntado por la posibilidad de ver a Kylian Mbappé en el Real Madrid la temporada que viene. Emery no dudó en reconocer lo que en su día se escuchaba alrededor del delantero francés.

"Es verdad que cuando estábamos en el PSG, Mbappé tenía mucha ilusión por venir al Real Madrid. A él le gustaba el Real Madrid, tenía una idea fijada de jugar en el Real Madrid, al que consideraba el club más grande del mundo. Yo quería que se quedase allí. A mí nunca me lo dijo, pero sí que tuve una primera reunión con su padre, una conversación amplia en la que me dijo lo que pensaban ellos, él y el hijo. En esa conversación salió todo a relucir", comentó el actual entrenador del Villarreal.

Emery comparó la situación de Mbappé con la de Rabiot, jugador al que el PSG obligó a terminar su contrato pese a que no se llevó ni un solo euro por él: "Me dijo que él contemplaba muy seriamente el tema del Real Madrid. El PSG es un club muy difícil también. Puede ser que termine contrato y se vaya, que ya pasó con Rabiot y que yo en su momento no entendí. En el tema de Mbappé fue lo mismo, le dije que tenía que jugar en el PSG, el equipo de París, de Francia, que puede competir para ganar la Champions. Los jugadores pueden buscar otras perspectivas".

A nivel personal, Unai habló de su presencia actual en Villarreal tras varios años buscando la gloria en PSG o Arsenal: "Estoy contento con mi vuelta a LaLiga española y con ilusión de hacer un camino bonito. Mis experiencias fuera siempre me han dado cosas muy positivas, pero estar en casa te permite tener las cosas más controladas".