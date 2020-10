Osama Vinladen es un joven futbolista peruano con un brillante futuro por delante. Internacional en categorías inferiores con Perú, su nombre suena con fuerza tras su fichaje por el Unión Comercio, equipo de la Segunda División.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Osama cuenta la surrealista historia de su nombre:

"Mi hermano se llama Sadam Huseín y mi padre quería poner George Bush al tercer hijo, pero fue una niña. Pensé en cambiarme el nombre pero ahora estoy tranquilo. Cuando Osama Bin Laden tumba las Torres Gemelas estaba de moda el nombre y yo nazco el 7 de octubre de 2002. Estaba de moda el nombre. No hay más gente que se llame así. Es extraño. En mi camiseta pone Osama. Mi padre se siente identificado con el nombre, le gusta. Creo que hay un Hitler también en Perú. Jesús salvó al mundo y hay Jesús que hacen daño. Por que haya un Osama que mató gente... No creo que por un nombre... no creo que tenga que haber una ley. Llama mucho la atención, por lo que veo".