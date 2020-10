La revolución de los drones llega al fútbol español de la mano de Fly-Fut

El fútbol ha cambiado. La tecnología ha mejorado. La evolución, a fin de cuentas, se ha integrado en el deporte. Y todo ello está cambiando la forma de ver todas las disciplinas deportivas y más en concreto el mundo del fútbol. A día de hoy, no hay cuerpo técnico que no analice hasta el más mínimo detalle, de su propio equipo y también del rival, y para ello mueven todos sus hilos para combatir al 'enemigo' por tierra, mar y aire.

A pie de césped, en la televisión o con un analista en la grada, los entrenadores recibían información propia y ajena antes, durante y después de los partidos, pero ahora y a falta de que el mar aparezca en la ecuación, la tierra y el aire son aliados de los cuerpos técnicos de las diferentes categorías del fútbol español.

¿Se puede analizar el fútbol desde el aire? Ahora sí. ¿Cómo? Con un dron. ¿Y quién ofrece esta posibilidad? Fly-Fut, una startup española cuya idea nació hace nueve años de la mano de Luis Llagostera (Fundador y CEO), Iván López Rios y Jorge Llagostera y que ya trabaja con equipos como el Real Valladolid o el Leganés para ofrecerles un servicio innovador y eficaz para analizar aún con más detalle lo que ocurre en entrenamientos y partidos. ¿Se puede combatir al 'enemigo' desde el aire? Ahora sí y por esa razón Libertad Digital ha entrevistado a Pedro Villegas, Head de operaciones de Fly-Fut.

Pregunta: ¿Qué es Fly-Fut y qué servicios ofrece?

Respuesta: Para nosotros es sin duda el futuro del fútbol. Ya no se si considerarla startup, la verdad ya que tenemos aproximadamente unos 150 empleados. FLY-FUT es la primera empresa en protocolizar la grabación de fútbol con drones y aplicarlo a los 4 estamentos del futbol (junior federado, senior federado, junior no federado y senior no federado.

P: ¿Qué productos ofrece dentro de este nuevo servicio de análisis futbolístico?

R: Principalmente hay 3 productos y su aplicación depende del estamento. Tenemos Fly-Fut Pro, que es la grabación de entrenamientos desde perspectiva dron, para los analistas de primer nivel mundial. La prioridad es el plano de análisis aéreo y el dron es la mejor herramienta. Este servicio es el que tiene el Real Valladolid de Ronaldo, por ejemplo, y en breve lo empezará a utilizar el Leganés también. Por otro lado está, Fly-Fut Performance, la grabación de partidos de futbol para senior federados semi-profesionales, es decir para tercera división. Y por último, Fly-Fut Ligas/Torneos, que consiste en la grabación de competiciones junior federadas y senior no federadas donde se hace un seguimiento global de la categoría. Entregamos los partidos en 2 formatos, video resumen de 5 minutos locutado, editado con efectos profesionales y el partido completo. Aquí los jugadores puede cortar sus goles, regates, paradas y compartirlos en sus redes sociales. Es la mejor herramienta para iniciarse en el aprendizaje analítico pero sobre todo para disfrutar de lo que se siente al ser una estrella en el campo.

P: En tiempos de COVID, parece una buena herramienta incluso para los padres de niñas/os de categorías inferiores, ¿verdad?

R: A los padres le encanta. Además ahora con todo lo del COVID, en muchos campos no dejan entrar a padres. Bueno pues con Fly-Fut ya ningún padre se va a perder nada. Es más, van a poder tener todos los partidos de sus hijos.

P: ¿Cómo es el funcionamiento del servicio una vez contratado y los tiempos del mismo para obtener las grabaciones?

R: Entre competiciones nacionales e internacionales llevamos más de 3000 partidos grabados. Estos partidos son accesibles en la app antes de 48 horas, es decir, en menos de 2 días tienes tu partido grabado con dron y comentado por profesionales. En formato torneo, hemos trabajado para el Real Madrid, Barca, Atlético de Madrid, Inter de Milán o Valencia. En resumen, para algunos de los clubes más importantes del mundo. Por lo tanto te puedes imaginar el nivel de exigencia que tenemos. En cuanto a los tiempos, hemos desarrollado nuestro software propio de inteligencia artificial que identifica los principales eventos en un partido de futbol: goles, paradas, corners, etc. Este software clasifica las jugadas que son susceptibles de entrar en el resumen de 5 minutos. Tardamos alrededor de 2 días en subir los partidos porque contamos con mucho volumen cada día, pero el tiempo de edición de un partido está entre 9 y 12 minutos.

P: Tienen incluso una academia de pilotos de drones, ¿verdad?

R: Así es y es una parte importante y muy bien estructurada dentro de la empresa. Recuerdo que al principio, antes de que existiese Fly-Fut Academy, el vuelo no estaba protocolizado, por lo que había pilotos que grababan mejor que otros y por lo tanto nos perdíamos algunos goles o no estaban bien grabados. Cuando eso pasaba enviábamos un balón y una carta de perdón firmada por todo el equipo. Este tipo de detalles hace que los usuarios sigan confiando. De momento estamos cumpliendo con la hoja de ruta en cuanto a mercado, volumen de servicio, producto, etc. Pero el fin común es ser un unicornio (valoración de más de mil millones de euros) antes de 2026. Para eso hemos calculado cierto nivel de servicio en ciertas ciudades del mundo. Es un objetivo ambicioso, sí… pero hace 3 años no teníamos ni wifi y hoy,damos servicio al Valladolid de Ronaldo, trabajamos con las principales federaciones regionales de España, hemos trabajado con las canteras mas importantes en torneos y podemos entregar hasta 5000 partidos al mes en menos de 48 horas. Es difícil conseguir esa valoración, sin duda, pero este equipo de trabajo no descansa y solo hay que pasar un día con nosotros para ver el nivel de exigencia y trabajo que tenemos en Fly-Fut.