Si hablamos de FC Barcelona y Real Madrid, la alegría nunca puede estar compartida. Hoy le toca sonreír al conjunto blanco tras una semana que ha cambiado por completo tras la victoria en el Camp Nou por 1 a 3. Ahora la visita al Borussia Moenchengladbach en la Liga de campeones se ve con otra perspectiva más optimista.

Con el ambiente muy mejorado, la plantilla ha entrenado este domingo en Valdebebas y lo ha hecho con la gran novedad de Eden Hazard que ha entrenado con total normalidad y al mismo ritmo que sus compañeros. Suficiente para que Zidane le incluya en la convocatoria para el encuentro de este martes en Champions League.

Hay mucho interés en Zidane y en sus compañeros para que regrese Hazard que no entrenaba con sus compañeros desde que el pasado 29 de septiembre sufriese una lesión muscular justo cuando se esperaba su reaparición.

No ha sido la única buena noticia porque Fede Valverde, que tuvo que retirarse en el Camp Nou, no tiene nada y también ha entrenado con aparente normalidad. No así Nacho Fernández que sí está lesionado y será baja para el encuentro de Champions League. El defensa será sometido este lunes a una resonancia magnética que mostrará el alcance exacto de su lesión Es bastante probable que Hazard no juegue esta semana todavía. Tampoco Martin Odegaard y Álvaro Odriozola que siguen trabajando al margen del grupo pero ya sobre el césped de entrenamiento. Dani Carvajal y de nuevo Mariano Díaz, que ya había regresado a la dinámica de grupo, tampoco han entrenado con el grupo.