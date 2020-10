Roger tras el Levante-Celta: "El árbitro nos ha quitado un gol y el portero rival lo reconoce"

El delantero del Levante Roger Martí se mostró muy enfadado por la decisión del colegiado Mario Melero de anularles un gol en el descuento del encuentro ante el Celta de Vigo y dijo que el portero del equipo vigués le reconoció que él no interfirió en la jugada, que fue el motivo por el que parece que se anuló el que habría sido el 2-1.

"Como protagonista directo me separo de la jugada y no interfiere para nada, le pasa por debajo de las piernas, no estoy en la trayectoria. Es una putada porque los puntos son muy importantes. Iván (Villar) al final me lo reconoce que tiene varios jugadores por delante y no interfiero pero es una decisión del árbitro", señaló en una entrevista en Gol Televisión.

El delantero del Levante dijo que hicieron "un buen partido, con mucha intensidad" y añadió que fue "una pena que nos hayan empatado tan pronto después del gol pero lo hemos intentando hasta el final".

"Al final hemos marcado pero nos los ha quitado el árbitro", señaló Roger, que dijo que "es una putada" pero se mostró seguro de que saldrán de la parte de abajo de la clasificación.