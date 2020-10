Rafa Nadal sobre Piqué: "Lo que ha hecho con la Copa Davis es una pasada"

Rafa Nadal fue la estrella invitada del último programa de 'La Resistencia' de Movistar, espacio presentado por el cómico David Broncano. La entrevista tuvo lugar en Manacor, concretamente en la academia de Nadal, y allí ambos conversaron sobre varios temas además de jugar un partido entre ellos.

Después del partido tocó entrevistar a Nadal y Broncano le preguntó por la nueva Copa Davis diseñada por el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Nadal, defensor desde el principio del nuevo formato, elogió al jugador azulgrana: "A diferencia de otros, a mí me parece muy bien que vengan de fuera de nuestro deporte a invertir en él. Ha conseguido relanzar la Copa Davis. Es una puñetera pasada".

Nadal también habló de sus éxitos personales y de la lucha por ser el tenista con más Grand Slams de la historia: "No me gusta hablar de ello, pero sí, es increíble la forma en la que se han dado las cosas. Es así. Hay que reconocerlo. No sé siquiera si yo ganaré alguno más".

El campeón español, que confirmó su presencia en el Masters 1000 de París y en la Copa de Maestros de Londres, reconoció que sufrió con la final de Wimbledon entre Federer y Djokovic que ganó Novak. No dijo que fuese con Roger, pero su amistad con el suizo y su forma de contarle la historia a Broncano dan a entender que sí.