Al igual que ocurrió la semana pasada en la primera jornada frente el Sivasspor turco, tuvo que salir al terreno de juego Paco Alcácer y marcar dos goles para dar la victoria al Villarreal, en esta ocasión frente al Qarabag, al que remontó en apenas cuatro minutos para llevarse el triunfo por 1-3 y situarse al frente del grupo I de la Europa League. Un gol de Owusu en el minuto 78 ponía al Villarreal contra las cuerdas, pero los cambios de Unai Emery fueron claves, ya que el canterano Yeremy Pino primero y posteriormente Alcácer, dieron la vuelta al marcador en un abrir y cerrar de ojos. En el tiempo de prolongación un claro penalti sobre Álex Baena, otro de los cambios, lo aprovechó Alcácer para cerrar el partido.

A pesar de no poder jugar en su estadio por el conflicto armado de Azarbaiyán contra Armenia, el Qarabag salió al terreno de juego con mucho atrevimiento, quitándole la posesión al Villarreal y llegando con muchos efectivos al área española, si bien el meta Rulli no pasó por grandes apuros. El submarino amarillo no pudo desplegar el juego que tiene acostumbrado, ante el gran encuentro de los azerbaiyanos, si bien disfrutó de más ocasiones claras de su rival para marcar. Al cuarto de hora Bacca estrelló un cabezazo picado en el poste, y un par de minutos después fue Peña quien vio cómo el larguero repelía un centro suyo que se fue envenenando. A la media hora, un libre directo de Manu Trigueros se convirtió en la tercera gran ocasión de los castellonenses, pero el meta local Sahruddin evitó el tanto con una gran parada.

En la reanudación, el Villarreal consiguió cambiar el guión de partido, con posesiones más largas y con paciencia. Las ocasiones empezaron a llegar de forma clara. Take Kubo se movía entre líneas con libertad y Chukwueze protagonizó las oportunidades más claras aunque sin fortuna. Cuando el partido parecía que iba a caer en cualquier momento a favor del Villarreal, sorprendió el Qarabag con un sensacional pase de Andrade, que picó el balón por encima de la defensa y Owusu empalmó para cruzar el balón y marcar el primer gol del partido.

Respondió de manera fulgurante el Villarreal con un gol de Yeremy Pino, en una gran acción personal, y certificó Alcácer la remontada en el primer balón que tocó. El ariete de Torrente certificó el triunfo al trasformar una pena máxima en el tiempo de prolongación y anotar su cuarto tanto en la competición, en apenas media hora de juego en las dos primeras jornadas.