Salen a la luz más críticas a Vinicius de Benzema y Mendy: el brasileño resta importancia a lo sucedido

¿Hay enfrentamiento en el vestuario del Real Madrid? El futbolista que debería sentirse enfadado, Vinicius, asegura no estarlo. Según han podido saber Libertad Digital y esRadio de fuentes de su entorno, el jugador brasileño no está molesto con Benzema y resta importancia a todo el ruido mediático que está surgiendo a raíz de las imágenes que ha publicado Telefoot. "En mitad de un partido, cuando vas perdiendo y no salen las cosas, todos están más calientes", afirma una persona que vive el vestuario del Real Madrid en el día a día.

En las imágenes de Telefoot, se puede ver a Benzema y Mendy hablando cerca del propio Vinicius y es Benzema quien le dice a su compatriota "él (Vinicius) hace lo que quiere. Hermano, no juegues con él... Madre mía. Juega contra nosotros". Gol televisión ha emitido nuevas imágenes y es Mendy ahora quien contesta a Benzema. "No hace nada con sentido. Cuando se arruga pierde su esencia", le habría dicho el lateral francés.

Según el entorno más cercano a Vinicius, no hay ningún problema entre los dos jugadores. Benzema tendrá su opinión sobre cualquier futbolista, pero Vinicius considera que "este tipo de conversaciones son habituales en el fútbol". El brasileño asegura estar encantado con Benzema a quien tiene como un ídolo y con quien tiene una buena relación personal. El delantero francés no es un compañero más, él ha sido como un "padre" para Vinicius porque le ha ayudado mucho desde su llegada al Real Madrid.

Y es que el entorno de Vinicius desvela que Benzema es especialmente crítico con el jugador, en el buen sentido de la palabra. El francés, según estas fuentes, le corrige constantemente durante los entrenamientos y partidos y que la diferencia, en este caso, es que ha salido a la luz y que está hablando con Mendy. El propio Vinicius es el más exigente con él mismo y habría asegurado que en los últimos dos partidos en los que ha sido titular (Barcelona y Borussia de Monchengladbach) no ha estado a un buen nivel.

No es la primera ni será la última vez en la que un futbolista del Real Madrid está molesto con un compañero. El propio Benzema ha regañado a Vinicius en mitad de los partidos. "Levanta la cabeza", le dijo en una ocasión. Cristiano Ronaldo no disimulaba nada sus enfados y así sucede en todos los equipos y vestuarios. Benzema, junto a Sergio Ramos y Marcelo, son los futbolistas más veteranos de la plantilla. Dan consejos a los jugadores jóvenes, pero también les dicen las cosas negativas cuando es necesario.