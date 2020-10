Enorme enfado de Mourinho: "Hubiera hecho 11 cambios al descanso"

José Mourinho siempre ha sido un entrenador que ha dado oportunidad a todos los futbolistas de su plantilla. El luso no se casa con nadie y habla muy claro. Si detecta falta de intensidad o de implicación, no le tiembla el pulso. Este jueves lo volvió a demostrar en el partido que el Tottenham perdió 1-0 ante el modesto Antwerp en la Europa League.

Mourinho dio de inicio la oportunidad a jugadores como Lo Celso, Dele Alli o Steven Bergwijn. Ninguno de ellos respondió y el luso les cambió al descanso. Igual que a una de sus estrellas, Son. Hasta 9 cambios en el once introdujo el técnico del Tottenham. La apuesta no salió bien.

"¿Los cuatro cambios? Me gustaría haber hecho 11 cambios en el descanso. No hice cinco porque 45 minutos se iban a hacer muy largos. Siempre me gusta pensar que los jugadores merecen una oportunidad. Tenemos una gran plantilla con muchos buenos jugadores".

Mourinho lanzó un mensaje a navegantes tras el partido: "Es mi responsabilidad darles oportunidades, pero también es su oportunidad de aprovechar la oportunidad con ambas manos y pedir más. Esta noche muestra que mis elecciones futuras serán muy fáciles".

Los suplentes no aprovecharon la oportunidad y parece complicado que tengan otra en un futuro cercano.