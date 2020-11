Setién reconoce que no pudo con Messi en el Barcelona

Quique Setién, exentrenador del Barcelona ha tenido una charla distendida con el exseleccionador español, Vicente del Bosque. La charla tuvo lugar en El País y junto analizaron el paso de Setién por el Barcelona, equipo con el que no consiguió ni un solo título y que finalizó con el famoso 8-2 del Bayern en la Champions.

El trato con Messi

"Creo que Messi es el mejor de todos los tiempos. Ha habido otros grandísimos jugadores que han sido buenísimos, pero la continuidad que ha tenido este muchacho a lo largo de los años no la ha tenido nadie. Leo es difícil de gestionar. ¡Quién soy yo para cambiarle! Si le han aceptado durante años como es y no le han cambiado... Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas. Ves cosas que no te esperas".

Miradas de Messi

"Es muy reservado pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira… Después de marcharme lo que sí tengo claro es que en determinados momentos tenía que haber tomado otras decisiones, pero hay algo que está por encima de ti: el club. Y está por encima del presidente, del jugador, del entrenador. Es el club y los aficionados".

Sarabia, su ayudante

"El primer día expliqué a los futbolistas cómo era Eder. Les dije que el primero que le tenía que aguantar era yo. Es un chaval que tiene energía pura, que vive el fútbol con intensidad, pero que es como es. No le vamos a cambiar ya. El día que le sacaron las cámaras diciendo cosas, le dije que no podía dar esa imagen. Al día siguiente hablé con los capitanes y les pedí disculpas".

Experiencia personal

"Desde luego que no. No he sido yo mismo. No he podido, o no he sabido, la realidad es esa. Cuando firmas por un club de una dimensión como el Barça ya sabes que las cosas no van a ser fáciles a pesar de tener los mejores jugadores del mundo. Podía haber tomado decisiones drásticas, pero tampoco hubieran arreglado nada en un espacio tan corto como el que he estado. Hay situaciones que en otro contexto y en otras circunstancias yo tenía que haber sido diferente".

El 8-2 del Bayern en Lisboa

"Quedas tremendamente dañado, pasas a la historia del Barça con esa derrota. Asumo mi porcentaje de culpa- Tras echarme me enteré de que la decisión ya estaba tomada antes del 2-8".