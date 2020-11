Koeman responde a Setién: "No tengo dificultades con Messi"

Ronald Koeman ha tomado la palabra en la previa del partido entre Barcelona y Dinamo de Kiev y entre otras muchas cosas le han preguntado por las palabras de su predecesor en el cargo. Hace unas horas, Quique Setién, cesado después del 8-2 ante el Bayern de Múnich, habló de su relación con Messi y de su paso por el Camp Nou. En ambas reconoció verse superado. Hoy Koeman le ha respondido en rueda de prensa.

Messi y su relación con él

"Yo respeto todas las opiniones. Para mi Leo es el mejor jugador del mundo, estoy viendo su ambición y carácter ganador. No tengo dificultades de llevar. Es el capitán y hablo con él cada semana. Veo las cosas diferentes a Setién y no estoy de acuerdo".

Necesitan un delantero

"Siempre he dicho que a nosotros nos falta un delantero puro, pero hay que esperar a enero, a ver cómo está el club y si no es posible, no lo es".

Opinión de la afición

"Me llegan comentarios de que la gente está contenta aunque no se vaya bien en Liga. Es más un tema de marcar. Somos el equipo que creamos más ocasiones por partido. La imagen que estamos demostrando es positiva y vamos a seguir en este camino aunque sabemos que en LaLiga hay que ganar más partidos".

Continuidad en el club

"Mi futuro en el Barcelona no es lo más importante. Hay que vivir día a día e intentar ganar los partidos. Pedimos tranquilidad y tiempo porque estamos cambiando bastantes cosas. En LaLiga hemos estado bien, pero no hemos sacado buenos resultados. En el resto no tengo influencia. Haré lo máximo para estar mucho tiempo".