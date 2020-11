El infierno de Van Basten: "Iba gateando al baño y me moría de dolor"

Marco Van Basten, el gran delantero centro que levantó pasiones con Holanda y en equipos como Ajax o Milan, vivió una carrera repleta de títulos, como por ejemplo dos Champions o hasta 3 Balones de Oro, pero desde los 28 a los 31 vivió un auténtico infierno por las lesiones. Ello provocó que colgara las botas antes de tiempo.

En la actualidad y tras publicar su biografía titulada 'Basta. My life. My truth', Marco ha concedido una entrevista al medio inglés The Guardian.

Infierno y dolor

"Era medianoche en 1994 y recuerdo tener que gatear desde la cama al baño y para olvidarme del dolor contaba los segundos que me llevaba el trayecto. El umbral de la puerta era lo peor porque tenía que pasarlos sin tocar porque el más mínimo roce me hacía morderme los labios para no gritar. Nunca llegué a ser más rápido que 120 segundos...", comentó Van Basten en la entrevista.

Lesiones y retirada

"Todo se vino abajo porque había muchísimo dolor y problemas. Se puede decir que los últimos cinco años concentré toda mi carrera pero es que estaba cojeando después de todas las operaciones. No podía hacer nada sin dolor y los doctores me decían que no podían ayudarme. Llegué a tener miedo".

Vida normal pese a la lesiones

"Tengo buenos hijos, dos nietos, una buena esposa y tengo mis negocios además de trabajar para la televisión hablando de fútbol. Estamos sanos y estoy disfrutando de la vida aunque esté limitado. No puedo jugar al fútbol o tenis pero sí al squash y lo agradezco"

Su relación con Cruff en el Ajax

"La primera lesión fue en aquel diciembre de 1986 y nunca me recuperé. Johan habló con el doctor y le dijo que yo tenía un problema pero que no empeoraría y que podría jugar. Yo ya tuve la sensación de que algo no iba bien pero hice un trato con él en el que me dijo que podría saltarme entrenamientos y alguna competición, pero que tendría que estar sí o sí en Europa pasase lo que pasase".

El Milán de Arrigo Sacchi

"Yo estaba acostumbrado a Cruyff que era un gran jugador y pensábamos casi igual, algo que también pasó con Capello, mientras que Sacchi era más teórico. Teníamos que ver muchísimos vídeos y yo siempre pensé que era demasiado. Le llegué a decir que ya me había contado lo mismo doce veces y que si no lo entendía no lo iba a entender nunca".