Reguilón sobre el Real Madrid y Zidane: "Tengo la conciencia tranquila"

Sergio Reguilón es ya un fijo en la España de Luis Enrique. El lateral del Tottenham con pasado en Sevilla y Real Madrid charló con Onda Cero desde la concentración de la selección española en Las Rozas. Muchos temas sobre la mesa, por ejemplo el Real Madrid, Zidane y un posible duelo entre los blancos y el Tottenham en la Europa League.

Cariño por el Real Madrid

"El Real Madrid me lo ha dado todo y siempre le tendré un cariño muy especial".

Salida del Real Madrid

"No estoy en el Madrid porque es algo que no depende de mí; mi conciencia está muy tranquila, no te puedes frustrar por decisiones que no tomas tú. No llegué a hablar con Zidane".

Relación con el hijo de Zidane

"Me llevo muy bien con Luca Zidane, no he tenido nunca un problema con él, al revés, nos llevamos muy bien y seguimos manteniendo el contacto; es absolutamente falso que me lleve mal con él".

Duelo entre Tottenham y Real Madrid

"¿Enfrentarme con el Madrid en la Europa League? Calla, calla, eso sería muy mala señal. El Madrid lo va a sacar, arreglará lo de la Champions".

Mourinho como técnico

"Es una gran persona y gana mucho en las distancias cortas. Me ha sorprendido para bien, tiene muchas cosas buenas".