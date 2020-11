Brahim reconoce que en el Milan todo "es más fácil" que en el Real Madrid

Brahim Díaz, ahora en el Milan cedido por parte del Real Madrid, está atravesando un gran momento a nivel personal. El cuadro de San Siro está en lo más alto de la tabla en la Seria A después de muchos años sin estarlo y Brahim suma muchos minutos y goles en esta etapa en Italia.

El ahora jugador rossonero atendió a los micrófonos de Noticias Vamos en Movistar Plus.

Crecimiento como jugador y volver al Real Madrid

"Ahora estoy teniendo minutos. En el Madrid estaba muy bien, pero ahora estoy dando mi fútbol, demostrando lo que puedo dar. Aquí es mucho más fácil, porque amo el fútbol. Estoy centrado en el Milán y dar lo máximo aquí".

Jugar con Ibrahimovic

"Es un ganador. El mantenerse no sirve, hay siempre que trabajar más con él. Me dice 'todavía no has terminado, ahora tienes que hacer los abdominales conmigo'. Te exige mucho, siempre mejoras".

Derrota del Real Madrid en Mestalla

"No tengo ninguna duda de mis compañeros del Madrid, cumplirán los objetivos. No dudo de que lo harán, por jugadores, staff y club. Es un club muy grande. Tienen un ambiente ganador y así lo hacen año tras año".

Zidane y los jóvenes

"Tenemos un cariño mutuo y especial. El trato entre él y yo es muy bueno. Ahora estoy en el Milán, jugando cada tres días y hay menos contacto, pero de vez en cuando recibo algún mensaje. Solo estoy enfocado en el Milán y no me da tiempo a ver mucho. Zidane lo ha demostrado todo año tras año. Se cuestiona todo, pero él cumple siempre. Como entrenador y como persona".

El Milan actual

"Estoy súper contento de estar en Italia, me he adaptado bastante rápido. Vamos líderes, el equipo es competitivo, estamos increíbles y hay que seguir en esta dinámica".