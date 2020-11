La selección española empató este sábado ante Suiza en Basilea (1-1) en un partido, correspondiente a la penúltima jornada de la Liga de Naciones, marcado por los dos penaltis fallado por Sergio Ramos.

A los 57 minutos, el capitán lanzó la primera pena máxima, que él mismo provocó después de que Ricardo Rodríguez cortara con el brazo un remate de cabeza suyo, pero Yan Sommer le adivinó las intenciones al camero en su estirada. 22 minutos después, el camero volvió a fallar ante la portería helvética con un lanzamiento a lo Panenka, muy fácil de parar para Sommer.

En la rueda de prensa posterior al partido, el seleccionador Luis Enrique Martínez salió en defensa de Sergio Ramos y dijo que, si hubiese habido tres o cuatro penaltis, también los habría tirado el jugador del Real Madrid.

El técnico español dijo que no se acordaba de qué le dijo a su capitán justo antes de lanzar su segundo penalti y dejó claro que Ramos es el hombre perfecto para intentar marcar goles desde los 11 metros. "Los números de Sergio tirando penaltis están al alcance de los elegidos. Si hubiera habido un penalti más lo hubiera tirado él y si hubiera un cuarto, después de haber fallado un tercero, también. Uno no puede subirse al carro cuando marca 25 seguidos y criticarlo cuando falla dos... ¡sería de broma! Hay una lista de tiradores y el primero era Sergio Ramos. Conmigo tiraría todos los penaltis que hubiese en un partido", declaraba Luis Enrique minutos después del partido disputado en el St. Jakob Park.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Los números de @SergioRamos tirando penaltis están solo al nivel de los elegidos". ➡️ "Si hubiese habido un tercer penalti, lo hubiese tirado él. Tiraría todos los penaltis del partido".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/BcwsXEWy8f — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 14, 2020

También analizó Luis Enrique el encuentro de su selección y aseguró que le gustó el partido de su equipo desde el principio porque repite "comportamientos" que busca claramente en los entrenamientos. "El plan es claro, dominar al rival, presionarle, que tengan menos el balón independientemente de donde juguemos. Ese es el plan y lo respetamos. El fútbol es un deporte especial y no es justo en ningún caso. Lo más difícil es marcar gol y en eso hemos empatado. Me divierte mi equipo, me gusta y tiene cosas que mejorar, pero con este equipo, al fin del mundo", aseguró.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Me ha gustado el equipo porque repite comportamientos que buscamos en los entrenamientos. El plan es claro: presionar al rival y que tenga menos el balón que nosotros". ➡️ "Creo que hoy el fútbol no nos ha hecho justicia".#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/NuVBYOkTkP — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 14, 2020

"Por supuesto, los resultados podrían haber sido mejores. No me quedo en los resultados. Me quedo en lo que veo, en lo que aporta el equipo, generamos más ocasiones que el rival. Intento fijarme en las cosas que pueden decantarse a nuestro favor. Creo que hemos merecido ganar ese partido, no hay dudas en eso. Tengo que reforzar a mis jugadores, que refuercen su idea y corrijan sus errores, que por supuesto que los hemos cometido", añadía.

Por último, habló sobre el guardameta Unai Simón, titular por segundo encuentro consecutivo después de haber debutado el pasado miércoles en el amistoso de Ámsterdam frente a Países Bajos (1-1). "Repito el discurso. Siempre he dicho que tenía grandes porteros y no me creéis (a la prensa). Con los hechos los justifico. Tres grandes porteros, incluso cuatro o cinco porque otros dos podrían venir. La confianza en ellos es máxima. Así lo confirman los hechos", concluyó.