Sigue el culebrón en torno a la relación que tienen Leo Messi y Antoine Griezmann, y esto no ha hecho más que empezar. Este jueves por la tarde, minutos después del entrenamiento del Barcelona, algunos aficionados se concentraron a la salida de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en Sant Joan Despí, para esperar a Griezmann e increparle.

Cuando el delantero francés aparecía en su vehículo particular, fue recibido a gritos de "¡Griezmann, Griezmann, se respeta a Messi!", llegando a recibir incluso un golpe en el coche, tal como captaron las cámaras de Gol.

😡 "𝗔 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 𝗦𝗘 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗘𝗧𝗔" 😡 💣 Aficionados del @FCBarcelona_es INCREPAN a GRIEZMANN a la salida de la Ciudad Deportiva pic.twitter.com/sXjANVLZbt — GOL ⚽️ (@Gol) November 19, 2020

El enfado viene por lo sucedido con el entorno del ariete francés. Esta semana, el tío del 7 culé, Emmanuel Lopes, reveló en un documental que "no me esperaba que Antoine durara un año en el Barcelona. Además, con Messi por allí... Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil. Hay cosas que todavía no se pueden contar".

Más duro fue el exrepresentante de Griezmann, Eric Olhats, al afirmar que "Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio la llegada de Antoine con buenos ojos". "La actitud de Messi ha sido deplorable, se lo ha hecho sentir. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él, o estás contra él", añadió Olhats.

Sin embargo, Griezmann se desmarcó rápidamente de estas palabras de su exagente al señalar que rompió su relación con Olhats en 2017 y que desde entonces no habla con él.

Cabe recordar que este miércoles, a su llegada al aeropuerto de El Prat de Barcelona con la selección argentina, Messi estalló ante los medios allí congregados y espetó: "Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club".