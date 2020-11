Buenas noticias para Zidane en la antesala del partido ante el Villarreal. Hazard y Militao dejan de ser oficialmente bajas por coronavirus después de cumplir el protocolo de LaLiga y presentar dos test PCR negativos. Los dos estarán con el grupo en el entrenamiento de esta tarde y por lo tanto están disponibles para el duelo ante el 'Submarino Amarillo' (16:15 horas).

La vuelta de Militao es especialmente importante ante la posible ausencia de los centrales titulares, Sergio Ramos y Varane, ya que ambos volvieron tocados de los compromisos internacionales. Sergio tuvo que retirarse antes de terminar el primer tiempo ante Alemania al notar unas molestias en el bíceps femoral, mientras el central galo sufrió en una caída un fuerte golpe en el hombro. Ambos se someterán a pruebas en la tarde de este jueves.

Además de Militao y Hazard, Zidane podrá contar con Casemiro, también dio negativo en los test PCR tras pasar el coronavirus, Nacho y Carvajal -ambos llevan días entrenando con el grupo tras superar sus lesiones-. La baja segura es la de Fede Valverde, el uruguayo sufre una fisura en la espina tibial posterior de la pierna derecha ni con Odriozola que se recupera de una lesión en el gemelo de la pierna izquierda.

La duda de Benzema

Karim Benzema realizó este miércoles parte del trabajo con el grupo tras estar varios días en reposo tras retirarse con molestias en el abductor en el partido contra el Valencia en Mestalla. Una sobrecarga que no debería impedirle estar ante el Villarreal, pero que los servicios médicos quieren vigilar para no forzar la zona y que pueda terminar en rotura. Benzema se probará este jueves en la sesión vespertina. Si no siente molestias estará seguro ante el Villarreal.