El exjugador del FC Barcelona Rivaldo ha asegurado que es "muy triste" que el club pueda dejar escapar a un Leo Messi al que ve en su última temporada con la camiseta azulgrana, debido a la falta de recursos para intentar convencerle de que renueve.

"No me imagino cómo la nueva directiva podrá convencer a Messi de que dé un paso atrás en su decisión de irse viendo que el Barcelona no tiene grandes recursos para retenerle. Me temo que será su última temporada en el Barcelona. Y es muy triste", ha dicho Rivaldo.

El embajador de Betfair opina que Messi tendrá ofertas mejores y muy importantes de otros equipos. "Si a ello le unimos que el Barcelona tendrá que aplicar recortes salariales y que Messi ya quiso marcharse al final de la pasada temporada, la situación es compleja", lamenta. "Sólo si ganan la Champions o LaLiga esta temporada, o si Koeman consigue armar un equipo que juegue bien al fútbol, sólo así me imagino a Messi reconsiderando su postura", opinó el brasileño.

Por otro lado, cree que "no es el momento" para que Neymar vuelva al Barça. "Yo sí creo que Neymar puede volver algún día, al contrario de lo que se dice, pero creo que ahora no es el momento para que vuelva", reconoce. "El nuevo presidente del Barcelona, sea quien sea, no creo que tome una decisión tan potencialmente polémica como intentar el retorno de Neymar. Además, seamos sinceros, la situación financiera del club hace muy difícil su fichaje", analiza.