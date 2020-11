Martín Lasarte: "Lo mejor de Luis Suárez con el Atlético está por llegar y Griezmann está mejorando"

Martín Lasarte, ex de la Real Sociedad, hizo debutar a El técnico uruguayo,, ex de la Real Sociedad, hizo debutar a Antoine Griezmann en el conjunto vasco y subió a Luis Suárez al primer equipo en Nacional (Uruguay). Por lo tanto conoce a la perfección a las estrellas de Barcelona Atlético de Madrid, respectivamente. Además como uruguayo puede hablar de primera mano de lo sucedido en la selección charrúa con el foco de contagios por coronavirus que ha tenido lugar durante el parón de selecciones. Libertad Digital ha charlado en exclusiva con el exentrenador, entre otros, de Real Sociedad, Nacional, Danubio, Millonarios, Universidad de Chile y el Al-Ahly, para repasar la actualidad de los temas más candentes de las últimas semanas.

P: ¿Cómo valora todo lo que ha sucedido con los positivos por coronavirus en la selección de Uruguay?

R: Las cosas hay que decirlas por su nombre. En Uruguay nos sentíamos orgullosos de cómo estábamos llevando el tema del coronavirus, no controlado del todo, pero sí con un situación tranquila y nos sentíamos bien por esa 'obligación voluntaria' que cada uno de nosotros estaba haciendo. Pero me da la sensación de que los buenos números que hemos tenido nos han hecho relajarnos. Eso ha afectado a muchos estamentos y entre ellos ha estado la selección uruguaya. Lamentablemente, más allá de la situación de cada uno de los jugadores, es algo que ha afectado mucho al Atlético de Madrid.

P: ¿Son necesarios estos parones de selecciones en plena pandemia o en plena competición doméstica y europea?

R: Es una cuestión que nos han hecho muchas veces en el pasado y todo se corresponde a un aspecto económico. No hay otro aspecto. En resumen, se organiza un torneo o un partido con fines económicos. Por otro lado estamos en un periodo muy complicado, donde hay que ir con pies de plomo controlando cada detalle y aún así están pasando cosas de este tipo. Quizá sea el momento de mantener de forma reglamentada y organizada las competencias que son más importantes, como las ligas nacionales, y todo lo demás ver cómo se puede hacer más adelante. Sobre todo hay que priorizar la salud de la gente.

P: ¿Qué le ha parecido el traspaso de Luis Suárez del Barcelona al Atlético de una manera tan sorprendente y a un precio tan bajo? ¿Le ha parecido un regalo del Barça al equipo del Cholo?

R: Cuando tú no quieres algo y lo vendes, no es un regalo, porque en definitiva es algo que tú no quieres tener. Comparto contigo que en un principio parecía que el Barcelona debía quitarse 8 o 10 jugadores tras el 2-8 ante el Bayern y al final han sido solo Arturo Vidal y Luis Suárez. Iban a ser muchos, pero luego los más importantes han sido ellos. El problema han sido las formas. El Barcelona tenía todo el derecho de prescindir del jugador que sea, independientemente de si es uno de sus mayores goleadores o estrellas en el pasado, pero luego hay que asumir las consecuencias. Repito, las maneras no han sido correctas. Los clubes mantienen un nivel por su estructura deportiva, pero también por la ética que manejan. Soy de los que piensan que a Luis no se le podía llamar por teléfono para decirle algo así. Había que ir a su casa o a algún otro sitio, sentarse a charlar y aunque no estuviese de acuerdo con la decisión del club darle los argumentos del nuevo proyecto. Ahora, ya en el Atlético, Luis sale de su zona de confort y va a un equipo que le sienta como anillo al dedo con Simeone, con su preparador físico y con una cultura tan uruguaya como es la que tiene históricamente el Atlético de Madrid. Eso ayuda. Incluso creo que lo mejor aún está por llegar. Estoy seguro de que nos va a regalar una liga muy interesante.

P: ¿Cómo ve a Antoine Griezmann en el Barcelona con todas las críticas que está recibiendo desde que llegó?

R: Evidentemente se ha notado una mejoría en su juego porque está jugando más minutos y lo está haciendo además en posiciones que le sientan mejor. Yo no veo a Griezmann como un goleador sino como un futbolista que tiene gol. Con Francia en el año del Mundial, él peleó por ser Balón de Oro. Estamos hablando de un futbolista con un legado. Además Antoine puede jugar arriba, desde segunda línea, en la banda, como punta, mediapunta... Aunque no juegue a veces en su posición ayuda al equipo. Pienso que en su primer año no tuvo un gran rendimiento, pero en este segundo se le ve mejor y espero que pueda encontrar su mejor versión porque es un gran futbolista y, por supuesto, una gran persona.