El pasado jueves, el periódico The Athletic publicó una exclusiva sobre una pelea entre Dani Ceballos y David Luiz. Los dos jugadores, decía esta información, se pelearon durante un entrenamiento durante el último parón por los encuentros internaciones. David Luiz, según el periodista David Ornstein, había golpeado en la cara al futbolista español durante un partidillo y este se revolvió encarándose con el defensa brasileño. La pelea no fue a más porque les separaron compañeros y cuerpo técnico.

Tras salir a la luz esta información, Dani Ceballos desmintió la noticia en sus redes sociales y la calificó de Fake (mentira).

La supuesta mentira del periodista ha resultado ser verdad y el mentiroso, Dani Ceballos por negar algo que sí sucedió. Este giro en los acontecimientos se ha producido tras escuchar a Mikel Arteta, entrenador del Arsenal que ha revelado que la pelea si sucedió y que los dos jugadores van a ser castigados.

"No pasa nada, son roces que suceden habitualmente en los entrenamientos. No me gusta el hecho de que ese incidente haya salido a la luz. Descubriré de dónde viene y si ese es el caso, eso va completamente en contra de lo que espero del uno y del otro, habrá consecuencias. Necesitamos privacidad y confidencialidad", dijo Arteta, quitando hierro al incidente.