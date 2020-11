Griezmann rompe su silencio: "Es hora de poner las cosas en su sitio"

Antoine Griezmann será el protagonista esta noche en Universo Valdano, el programa que Jorge Valdano presenta en Movistar Plus, a partir de las 23:00 horas.

El programa ha emitido este lunes un pequeño avance, a través de un vídeo en las redes sociales, que evidencia las ganas del atacante francés de tomar la palabra y dejar zanjados algunos de los asuntos que recaen sobre su figura.

"Es hora de poner las cosas en su sitio. Llevo mucho tiempo aguantando cosas, comentarios y ya dije basta" Griezmann, a las 23.00h, en #UniversoValdano pic.twitter.com/vcfV3NhO98 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 23, 2020

"Desde que he llegado, desde mi presentación no hablo. Como dije ese día, yo no quería hablar fuera, sino en el campo. Porque yo soy así, es lo que mejor se me da, estar con el balón en los pies. Pero es hora de poner las cosas en su sitio, ¿no? Porque ya llevo mucho tiempo aguantando cosas, comentarios y ya dije que basta", le dice Griezmann al que fuera jugador, entrenador y director deportivo del Real Madrid.

El atacante francés ha elegido este programa y la plataforma Movistar Plus para dar su punto de vista sobre todo lo que está ocurriendo en el Barcelona y su relación con Leo Messi, que se encuentra en entredicho por las declaraciones del entorno de Griezmann (en concreto de su tío Emmanuel Lopes y de su exrepresentante Eric Olhats) sobre el astro argentino.