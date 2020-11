Figo vuelve a señalar públicamente a Rufián: "Deja de chupar del bote"

Luis Figo se ha convertido en los últimos meses en el gran azote del Gobierno. Comentando y dando su opinión sobre diferentes medidas. El exfutbolista luso, sin pelos en la lengua, deja retratado a varios políticos a través de su cuenta de Twitter. El último ha sido uno de sus favoritos, Gabriel Rufián.

El motivo de su nueva indignación ha sido el anuncio del apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado, que garantizan de forma definitiva (tras el sí de PNV y Bildu) su aprobación. Figo, contrariado por las explicaciones de Gabriel Rufián, ha acusado al portavoz de ERC de "chupar del bote".

Deja de chupar del bote y preocúpate de las empresas que dejaron Cataluña!!! La fuga de empresas de Cataluña asciende ya a 5.567 desde el 1-O https://t.co/IYbAuXtoWy — Luís Figo (@LuisFigo) November 24, 2020

Este no es el primer enfrentamiento entre Figo y Rufián. Hace un mes ambos tuvieron un encontronazo público en Twitter. El luso cerró la boca de manera épica al portavoz de ERC en el Congreso: "¿Alguna vez habéis visto este personaje en su intervención proponer soluciones para lo que sea? ¡Y además lo que cuesta para todos los españoles! Más productividad y respeto y menos crispación", escribió el portugués. "Lo que de verdad cuesta dinero a los españoles es no pagar a Hacienda, Luis", contestó un Rufián que luego se llevó un buen palo: "Para ser político hay que estar mejor informado y producir un poco más. He pagado más a Hacienda durmiendo que posiblemente tú despierto toda tu vida".