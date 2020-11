La familia de Maradona, molesta tras salir a la luz la última imagen antes de su muerte

El doctor Leopoldo Luque, médico personal de Diego Armando Maradona, ha subido a sus redes sociales una fotografía en la que se le ve junto al exfutbolista argentino en la Clínica Olivos de Buenos Aires, donde el Pelusa fue intervenido el pasado 3 de noviembre de un hematoma subdural (coágulo en el cerebro).

Es la última foto que ha salido a la luz de Maradona, fallecido este miércoles en la casa de Tigre (provincia de Buenos Aires) que el exfutbolista alquiló para recuperarse de la operación.

Una imagen que no ha sentado nada bien en el seno de la familia del Diez, según informa el periódico argentino Clarín, al entender que no se respeta la intimidad de Diego. Sin embargo, el doctor Luque, que es amigo personal del exfutbolista y exentrenador, ha querido salir al paso de la polémica ante todo el revuelo que se ha armado en Argentina.

Maradona, fotografiado en la Clínica Olivos junto a su médico, el doctor Leopoldo Luque.

Tras disculparse públicamente con la familia de Maradona, el galeno apuntaba: "Pensé que esa foto iba a tener una aceptación muy buena de parte de todos, pero no fue así (...) La foto fue consensuada con Diego. Quiero aclarar que no fue una decisión mía. No fue algo que decidí por mi cuenta. Obvio que nunca medí la magnitud de la foto, la dimensión que iba a tener".

"Tengo muchas fotos con Diego. Me pide más a mí de las que le pido yo a él. Desde ya que él lo hace en un acto de agradecimiento. Cuando yo tengo un gesto médico o profesional, siempre dice 'vení, sacame una foto con el tordo'", finalizó Leopoldo Luque, que volvía a transmitir sus disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por esta instantánea.