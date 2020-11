Diego Armando Maradona murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Una muerte natural que no se pudo evitar. ¿O sí? Eso es lo que piensa su abogado, Matías Morla, que ha denunciado públicamente que Diego no tuviera control médico y que la ambulancia que llegó a intentar socorrerlo tardara más de media hora en presentarse en su casa. Por ello, Morla pide que la muerte de Diego no quede ahí. Solicita que se investigue hasta el final y que se apuren responsabilidades, ya que cree que podría haberse evitado.

Morla, que además de abogado era el agente y amigo de Diego Maradona, afirma que "la ambulancia tardó más de medio hora en llegar" al domicilio del campeón del mundo en México 1986 y aseguró que eso fue una "criminal idiotez".

"En cuanto al informe de la Fiscalía de San Isidro, es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de salud abocado a esos fines. La Ambulancia tardó más de media hora en llegar, lo que fue una CRIMINAL IDIOTEZ (sic)", sostuvo Morla este jueves a través de su cuenta de Twitter.

Y es que, según informaron a EFE fuentes de una de las tres fiscalías intervinientes, los análisis preliminares de la autopsia determinaron que la última persona que vio a Maradona con vida fue su sobrino, cerca de las 23:00 horas del lunes, y que a las 11:30 de este martes cuando intentaron despertarlo en su habitación "aparentaba estar dormido pero no respondía".

"Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias. Como me decía Diego: 'Vos sos mi soldado, actúa sin piedad'", añadió.

El agente precisó que no asistirá al velatorio que se realiza en la Casa Rosada porque ya se despidió "en persona" y considera que la capilla ardiente debe ser "un momento íntimo y familiar".

"Para definir a Diego en este momento de profunda desolación y dolor puedo decir: fue un buen hijo, fue el mejor jugador de fútbol de la historia y fue una persona honesta. Qué descanses en paz, hermano", sostuvo Morla.