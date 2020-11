Joan Laporta, presidente del FC Barcelona entre 2003 y 2010, inició este lunes una nueva carrera para volver a dirigir la entidad azulgrana, un "reto" que definió como "el más grande" de su vida. "Quiero volver a servir al Barça, porque tengo la preparación y la experiencia necesarias para hacer los cambios que el club necesita. Si los socios y socias nos dan su confianza, lo volveremos a hacer, y estoy convencido de que lo haremos mejor", subrayó.

El precandidato presentó su proyecto en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau, levantado en los mismos terrenos en los que el club jugó sus partidos entre 1900 y 1901, a los pocos meses de su fundación. Y lo hizo en un acto de más de hora y media en el que envió un claro mensaje de unidad y exhibió un talante de lo más conciliador.

"Como club, debemos volver a estar cerca de nuestra gente. Quiero unir a todo el barcelonismo. Dentro del modelo de club que propongo cabe todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo", subrayó Laporta, quien aseguró que trabajará "incansablemente" para "devolver la alegría" al Barça y que este "sea un motor de optimismo en cualquier rincón del planeta".

🔵🔴Em presento amb grans dosis d'optimisme i amb voluntat de victòria. Farem que el Barça torni a ser admirat arreu, que l'alegria torni al barcelonisme i que junts toquem la glòria i seguim fent història! #EstimemElBarça Suma-t’hi: https://t.co/HIZI1ctnXa pic.twitter.com/L5RrUf2oOz — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) November 30, 2020



Por eso, insistió en que, si gana las elecciones, gobernará el Barcelona "sin reproches y mirando hacia delante", porque "son tantas las energías que necesitamos para enderezar el rumbo que no podemos malgastarlas mirando por el retrovisor". Ni siquiera, para interponer una acción de responsabilidad contra la junta saliente por su supuesta mala gestión, como Sandro Rosell sí que hizo con él y sus directivos en 2010.

"La acción de responsabilidad ya la sufrí yo, y precisamente porque la he sufrido, no quiero que lo sufra nadie más. Una de las lecciones que aprendí de eso es que, gobernar desde el rencor no lleva a ningún sitio", reflexionó. Joan Laporta ya intentó regresar a la presidencia, sin éxito, hace cinco años, cuando Josep Maria Bartomeu le derrotó en las urnas.

Laporta aseguró tener "un plan" para retornar al Barcelona "a la primera línea del fútbol mundial" y que nos es otro que "trabajar, trabajar y trabajar". Porque, según apuntó, el club no puede volver a dejarse llevar "por las inercias" de un ciclo ganador, como ha pasado en los últimos años. Laporta calificó de "dramática" la situación económica por la que atraviesa la entidad y adelantó que no habrá más remedio que "coger la maleta y salir a vender", pues se necesitarán crear nuevas oportunidades de negocio para cuadrar las cuentas.

"Pero estoy convencido de que la economía se recuperará cuando volvamos a ganar. Tenemos que recuperar La Masía, aplicando una nueva metodología que la convertirá en un centro de excelencia deportiva y asegurará la viabilidad deportiva y económica de la entidad", resumió.

Leo Messi

Uno de los asuntos más recurrentes durante la hora y media de intervención fue el futuro de Leo Messi cuyo contrato finaliza en junio de 2021. "No he hablado con él de estos temas. No sería conveniente hablar sin tener facultades para decidir pero nuestra relación es de respeto y cariño. Lo mejor para él es esperar a ver quién gana y qué proyecto tiene. Creo que con una buena propuesta, se decidiría por el Barça y a mí me conoce". afirmó.

"Nadie puede dudar de que Messi quiere al Barça, pero hay que trabajar con las dos alternativas. Se contempla que siga, pero tenemos un plan alternativo. Ya tendremos una conversación para ayudarlo a decidir y que sea lo mejor para él y para el Barça. Puede que tenga otras ofertas, pero él siempre las ha tenido. En el 2006, Moratti (Inter de Milán) me daba 250 millones y le dije que no. A él le daban mucho dinero también. Él no se mueve por dinero, aunque tenemos que estar a la altura y hay que reconocer a los jugadores y valorarlos profesionalmente".

Fichajes

La plantilla y los fichajes que necesita, fue otro de los temas más recurrentes de la rueda de prensa. Preguntado por Mbappé y Halaand, Laporta aseguró que "sería un falta de respeto a los excelentes jugadores del primer equipo hablar de eso. Desestabilizaríamos a la plantilla y no lo haré. Antes de fichar, hay que mirar qué hay en casa, por si tenemos a alguno de primer nivel. Estaremos preparados para reforzar el equipo si lo pide el entrenador". Precisamente lanzó un mensaje de apoyo a Koeman de quien dijo que "merece un respeto, es un grande del Barça y merece un margen que es su contrato".

Preguntado por las decisiones que hay que tomar, explicó que "tengo la determinación para hacer los cambios que el club necesita". Laporta afirmó que la situación económica del Barcelona, que han analizado al detalle, es dramática y que les obligará a coger la maleta y salir a vender.