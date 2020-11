Gestifute, Stellar, Mondial Sport Management & Consulting Sarl, SportsTotal… y en un futuro no muy lejano, You First Sports (YFS) codeándose con ellas. Esta agencia de representación y del marketing deportivo lleva dos años consecutivos figurando en la prestigiosa lista Forbes como la primera multinacional de origen español dentro de su sector a nivel global, en concreto en el puesto 17.

Fundada en 2003, la compañía se posicionó rápidamente como una de las principales agencias de representación de baloncesto. Pero el mundo de la canasta se le quedó corto y, sólo unos pocos años después, empezó a hacerse con una amplia cartera de futbolistas de élite. Hoy, casi 18 años después, cuenta con una red propia de 21 oficinas en 12 países con 50 agentes y unos 800 activos en su cartera de clientes, entre los que se encuentran cerca de 300 futbolistas y entrenadores y más 400 jugadores de baloncesto.

Fabián, Mariano, Gerard Moreno…

Entre las caras más conocidas, futbolistas como Fabián Ruiz, Gerard Moreno, Mariano Díaz, Sergio Rico, Luis Alberto, Nemanja Gudelj, Darwin Machís y Florin Andone, además de varios técnicos de LaLiga Santander: Imanol Alguacil (Real Sociedad), Jagoba Arrasate (Osasuna), Pablo Machín (Alavés) y Álvaro Cercera (Cádiz). En cuanto al baloncesto, You First, que el pasado mes de junio adquirió la empresa estadounidense Tandem Sports + Entertainment, cuenta con estrellas de la NBA de la talla de Kristaps Porzingis, Serge Ibaka o Willy Hernangómez y jugadores de la Liga Endesa como Walter Tavares y Kyle Kuric.

Gerard Moreno, delantero internacional de la selección española.

Entre los 50 representantes de fútbol, también hay caras muy conocidas para el aficionado medio como las de Savio Bortolini (ex del Real Madrid), Guilherme Siqueira (Atlético de Madrid y Valencia), Fredéric Dehu (FC Barcelona) y Quique Estebaranz (Barcelona y Sevilla, entre otros). Junto a ellos, las personas con mayor peso en el área de fútbol son Loren del Pino, Miguel Alfaro —director de You First en Italia—, Mikel Abete, David Aranda, Pelayo García, Ana Palomero, Enrique Nieto —representante del exjugador mexicano del Barcelona Rafa Márquez—, Juan Ugarte y Rodolfo Orife.

Pero no sólo eso, sino que You First también ha ampliado la representación a otras áreas como deportistas olímpicos (Damián Quintero), exdeportistas (Ona Carbonell, Amaya Valdemoro y Julio Batista), rostros conocidos dentro del mundo de la comunicación (Julio Maldonado, Mr. Chip, Danae Boronat, Noemí de Miguel…) y hasta influencers y gamers.

"Empezamos siendo cuatro entre Sevilla y Madrid y ahora somos 180. Hace un año y medio éramos 160 y la media de edad de nuestros trabajadores es de 35 años. Con esta evolución, si seguimos así, nuestro objetivo es figurar entre las tres mejores agencias del mundo del deporte en 2025". Es el ambicioso objetivo que se marca Álvaro Torres, nuevo director global de fútbol de You First —compañía de la que es socio desde su fundación en 2003—, en una entrevista a Libertad Digital.

Este abogado sevillano, especializado en derecho deportivo (segunda promoción del Master en Derecho Deportivo por la Universidad de Lérida) y que accedió al cargo hace apenas unas semanas tras haber desempeñado las mismas funciones a nivel nacional en España, tiene la fórmula para hacer crecer a esta agencia: entrar de lleno en el mercado británico y alemán, pero, sobre todo, seguir invirtiendo en recursos humanos.

"Representar al mejor talento"

Como él mismo dice, "tener muy buen talento propio y formarlo para representar al mejor talento". "En definitiva, lo que venimos haciendo desde hace casi 18 años: reinvertir en estructura de servicio para los jugadores y reinvertir en personal. En You First tenemos mucha vocación de servicio, queremos estar siempre encima de los jugadores", apunta.

You First, que presta servicios a 130 empresas y cerró el ejercicio fiscal 2019 con una facturación de 26 millones de euros —con una mejora interanual del 4 por ciento—, ha encomendado a Torres la misión de garantizar "una mayor coordinación entre las oficinas, para que todos los agentes sepan qué jugadores tenemos y los jugadores a su vez sepan quiénes son todos nuestros agentes", según ha explicado el director global de fútbol de la agencia.

En palabras de Álvaro Torres, "nuestra intención es que los jugadores estén lo más cuidados posible". "Somos una familia y toda la inversión va destinada al beneficio de nuestros jugadores. Somos gente muy normal, que hoy en día es una virtud, personas que carecemos de ego. Además, en You First nos caracterizamos por la poca rotación de empleados, por lo que los jugadores llevan con las mismas personas casi 20 años", añade.

En esta agencia de representación de deportistas, que también está realizando grandes inversiones en el área digital tras haber puesto sus miras en el broadcasting, los esports y el lifestyle, cuenta con su propia red de oficinas en países como Francia, Italia, Turquía, México, Brasil y China, y próximamente pretende expandirse a Reino Unido y Alemania. "Con un partner (socio) en el extranjero se pierde información y llegada, así que mejor trabajar con gente propia en esos mercados extranjeros porque supone una ventaja", explica Álvaro Torres respecto a los planes de expansión de You First.

"Somos una familia"

"Transparencia, honestidad y protección" son virtudes de las que presume esta agencia. "En un mundo donde hay muchos egos, con muchos agentes sin escrúpulos, nosotros somos muy transparentes", apunta Torres en este sentido, "porque, al cierre de una operación, un jugador sabe lo que gana su agente, que es aproximadamente un 10 por ciento del salario bruto anual del deportista", tal y como establece el reglamento FIFA sobre los agentes de jugadores (capítulo IV, artículos 20 y 21). "Ojo, del salario bruto y no del traspaso. Nunca cobramos del traspaso, sino del salario bruto anual de nuestros representados. Hay veces que es el 5 o el 7 por ciento, pero suele ser en torno al 10", incide al respecto.

"Somos una agencia de valores, pero no en términos financieros, sino que somos una agencia de inculcar valores personales. El que estemos ahí arriba es gracias al trabajo en equipo. Nuestros agentes no se limitan a encontrarle un buen contrato al deportista y luego ‘adiós, muy buenas’. No. Queremos estar pendientes de ellos en todo. Ayudarles si tienen un problema con una mudanza, con un tema fiscal, asistirles a encontrar u vuelo, gestionarles la comunicación y la imagen… todo lo que necesiten para que se sientan protegidos, que tengan la sensación de que somos una familia", asegura Álvaro Torres. "Y en esa familia hay exdeportistas, economistas, periodistas, gente del marketing, abogados… profesionales de muchos sectores porque un jugador en su etapa deportiva pasa por muchas situaciones diferentes y va a acabar requiriendo de los servicios de todos ellos", añade.

"No somos una agencia de la cultura del pelotazo. Invertimos y generamos para nuestra empresa pero para dar más y mejores servicios a los jugadores. De lo contrario, la calidad del servicio bajará y abundarán los agentes de medio pelo y los oportunistas", explica a Libertad Digital el director global de fútbol de You First.

Asimismo, Álvaro Torres desvela que la mayoría de sus clientes "suelen tener un mismo perfil" y que encajan como anillo al dedo en la filosofía de la agencia. "Cuando hablamos con ellos o con sus familias, rápidamente nos damos cuentan de que tienen nuestro perfil. Mariano, Fabián, Sergio Rico, Gerard, Luis Alberto… son gente formada, educada y que se deja asesorar. Diría que el 90 por ciento de nuestros clientes son así, por lo que es muy fácil trabajar con ellos", agrega.

"Todos debemos ajustarnos al mercado"

Con la pandemia del coronavirus toca apretarse el cinturón, por lo que muchos escépticos seguramente renieguen de los planes de crecimiento de You First. Sin embargo, su director global de fútbol se remite a los precios que acabará fijando el mercado. "Claro que acusamos el impacto económico en el mundo del fútbol, pero todos los sectores implicados nos ajustamos al mercado. Me preocupa el fútbol profesional y me preocupa el jugador, pero también el fútbol modesto y las familias que viven de este deporte de forma indirecta. Es en ellas donde hay que poner el foco. También en los medios de comunicación, por ejemplo", dice al respecto Álvaro Torres.

"Los grandes equipos bajarán sus presupuestos, los jugadores sus salarios, nosotros los honorarios… de todo esto va a salir algo positivo: racionalizar los precios de los traspasos porque los clubes habían perdido el norte. A un agente que hace las cosas bien no le preocupa que la operación sea de 40 millones o 10 millones mientras se hagan la cosa bien y todos nos ajustemos al mercado. Eso es lo que estamos potenciando. En You First no vamos a quedarnos parados e, insisto, vamos a seguir reinvirtiendo en formar a nuestro talento propio para representar al mejor talento", finalizó Torres en la entrevista a Libertad Digital.