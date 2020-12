Gabi: "Me faltó ganar la Champions con el Atlético aunque fuese para cogerla y tirarla"

Gabi ya es oficialmente un jugador retirado. El excapitán del Atlético de Madrid acabó sus últimos años de fútbol en el Al Sadd catarí junto a Xavi Hernández y en las últimas horas anunció su retirada oficial. Ahora, el '14' se tomará un tiempo de descanso junto a su familia antes de cumplir otro de sus sueños, ser entrenador.

En una entrevista para El Larguero de la Cadena Ser, Gabi habló de su presente y futuro personal y por supuesto de su equipo de alma, el Atlético de Madrid.

Atlético, favorito para la Liga

"No tiene el mejor once, pero sí la mejor plantilla de Primera. Es el mejor equipo del Atleti desde hace años, tiene muchas variantes. Viendo cómo están el Madrid y el Barça, está para pelear por todos los títulos".

La Champions

"Me faltó levantar la Champions con el Atlético de Madrid, no por mí sino por los atléticos. Ganarla y tirarla aunque sea. La hemos ganado y la tiramos a tomar por... Y luego me faltó ir con la selección. Eché en falta una llamadita de España".

Luis Suárez , Joao Félix y Messi

"Su llegada me ha recordado a la de Villa. Así que, si ganamos LaLiga, el año que viene traemos a Messi (risas). Sobre Joao, un jugador como él, implicado, es una baza a tener en cuenta. También se entiende muy bien con Suárez".

Papel de Koke, nuevo capitán

"Ha sido un superdotado para la edad que tenía y se está convirtiendo en la mayor leyenda del club".

Volver al Atlético de Madrid

"Ahora quiero estar con los míos y a disfrutar con mi gente, que me lo he ganado ya. Quiero prepararme bien para el futuro, quiero seguir ligado al mundo del fútbol. Ahora mismo no lo sé, creo que estoy capacitado. No tuve ofertas del Atlético de Madrid cuando se fue el Mono Burgos para ser el segundo de Simeone, eso sí. ¿Si lo descarto? No, no se puede descartar nada. Estar con él siempre es un aprendizaje".