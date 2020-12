El pasado sábado Eden Hazard se volvía a lesionar con el Real Madrid en un nuevo episodio de la mala suerte que acompaña al ex del Chelsea desde que llegó al conjunto blanco por 100 millones de euros. En pocos minutos se volvió Trending Topic en Twitter el nombre de Kaká, futbolista brasileño que pasó por el Real Madrid de 2009 a 2013, previo pago de 65 millones. La comparación era clara y buscaba destacar que ambos fichajes acabaron siendo o podrían ser un fiasco para el conjunto blanco.

Bien es cierto que Kaká no triunfó en el Santiago Bernabéu, pero analizando sus números en las cuatro temporadas en las que estuvo en Madrid, la comparación deja en muy mal lugar a Eden Hazard, no al ex del Milán. Kaká, por ejemplo, tuvo una temporada inicial irregular, pero sus números no fueron malos.

Si comparamos el primer año de Kaká con el de Hazard vemos que el primero disputó 33 partidos y anotó nueve goles. El segundo, 22 encuentros y un solo tanto; 2.520 minutos contra 1.545; 0,27 goles por partido frente a 0,05. Estos datos convierten el primer año de Kaká en un curso mucho más decente que el realizado por Eden. Hay que recordar que desde el inicio, y tras llegar de San Siro ya tocado, Kaká estuvo mermado por una pubalgia que condicionó su rendimiento partido tras partido. En el caso de Hazard, las lesiones en su primer año llegaron por traumatismos. La peor, como es lógico, llegó con su lesión de tobillo tras recibir una patada de su compañero con Bélgica, Meunier.

Entrando ya en la segunda temporada de Kaká, los números fueron a peor, algo que también le está pasando a Hazard. El brasileño, aquejado de una grave lesión de rodilla, bajó de los 33 partidos a los 20 y pasó de marcar nueve goles a meter siete. Jugó unos paupérrimos 988 minutos. Esa fue su primera temporada con José Mourinho, que volvió a darle cierta confianza en el curso 2011-2012. Fue ahí donde Kaká brilló, sobre todo en Champions donde acabó como mayor asistente con 8 asistencias. Ese curso jugó 40 partidos y anotó 8 goles. Al año siguiente volvió a bajar sus números y en 2013 volvió a Italia con una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España en su haber.

De momento, en lo que va de temporada, Hazard suma seis partidos y dos goles para un total de 315 minutos. El problema es que mientras sus números parecían mejorar, el belga ha vuelto a sufrir varias lesiones, ahora sí musculares, y además tuvo la mala suerte de contagiarse de covid-19. Todo ello va a restar aspectos positivos a su temporada y, si nada cambia, podría seguir firmando números peores a los de Kaká.

En resumen, la comparativa que se dio el otro día en las redes sociales, con los datos en la mano, deja por el momento en mal lugar al belga, no al brasileño. Lo único en lo que empata al carioca es en el hecho de haber ganado ya una Liga y una Supercopa de España. Hazard lo logró, además, en su primer año.