Messi vuelve a quedarse fuera de la lista del Barcelona para la Champions

Los jugadores del FC Barcelona Leo Messi, Marc-André Ter Stegen y Philippe Coutinho son los grandes ausentes en la lista de convocados del técnico, Ronald Koeman, para visitar al Ferencváros en la Liga de Campeones. Tanto el capitán Leo Messi como el portero alemán y el mediapunta brasileño descansarán ante el Ferencváros, con el Barça ya clasificado para los octavos de final, mientras que las novedades serán Konrad y Arnau Tenas.

Se pierden el partido, por lesión, Gerard Piqué, Ronald Araújo, Sergi Roberto, Ansu Fati y Samuel Umtiti. Por contra, sigue convocado Clément Lenglet pese a las molestias sufridas el fin de semana contra el Osasuna, en LaLiga Santander.

Así pues, la lista la forman: Dest, Sergio, Aleñá, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincão, Jordi Alba, Matheus, De Jong, Junior, Iñaki Peña, Mingueza, Konrad y Arnau Tenas.

En la rueda de prensa previa al choque, Ronald Koeman ha dicho que decide prescindir nuevamente de Messi porque "ya no habrá más" descanso para él en los próximos partidos y porque el equipo está ya clasificado para los octavos de final de la Champions. "No es habitual, lo entiendo. Pero en este calendario había dos momentos para descansar para Leo, el de Kiev y el de mañana. A partir de mañana ya no habrá más momentos para descansar", apuntó el neerlandés en rueda de prensa.

En este sentido, dio más motivos para que el 10, junto a Ter Stegen o Coutinho, descansen. "También estamos clasificados e influye en la decisión, así podemos probar otros jugadores y el partido del sábado es muy importante", señaló pensando en el duelo frente al Cádiz en el Ramón de Carranza (sábado, 21:00 horas).