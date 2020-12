El hijo de Maradona pide retirar el dorsal 10 de su padre incluso en el Barcelona

Durante mucho tiempo fue el hijo no reconocido por Diego Armando Maradona ya que nació de una relación extramatrimonial del astro argentino en Nápoles, pero desde 2016 la relación entre ambos fue muy buena. Su nombre es el mismo que el de su padre, Diego Armando Maradona Sinagra, y ha dado una entrevista para el diario Marca en la que habla tras el fallecimiento de su progenitor.

Estado actual tras la muerte de Diego

"Estoy mal. Me cuesta dormir. He olvidado lo que es descansar de un tirón. Cierro los ojos y mi cabeza no se desconecta. Duermo como puedo. No pude viajar para verle. Fue lo peor. La muerte de un padre, no poder estar con él, no poder despedirlo ni estar con la familia... No ha sido fácil esto a 15.000 kilómetros".

Ver partidos con su padre

"Él se conocía a todos los jugadores. Luego, yo tenía mi opinión y él la suya. Al final, casi siempre él estaba en lo correcto. Yo lo disfrutaba mucho porque antes extrañé muchos años el no poder hacerlo. Vi muchos partidos con él, del Nápoles, de la selección... Se involucraba en quién debía jugar, quién no... Pero nunca le llevé la contraria. Siempre tuvimos una relación muy abierta, muy sana. Nunca discutí con mi papá".

El estado de su padre antes de su muerte

"No estaba bien, pero nunca pensé en lo peor. Sabíamos todos cómo estaba pero siempre lo intentábamos levantar. Yo tenía miedo, pero por miedo natural a la muerte, que es algo feo"

Vida sin su padre

"Seguirá siendo la misma en cuanto a que quiero ser entrenador, pero habrá un antes y un después en lo personal. Nunca nada será como antes. No poder levantar el teléfono para hablar con mi viejo es algo que me duele mucho. Lamentablemente, mi papá ya se fue"

El dorsal 10

"En los equipos donde jugó, creo que sí debería retirarse, incluido el Barça. No me cabe ninguna duda. Pero todo eso es secundario. Estoy enfocado sólo en pasar este duelo tan difícil. Ojalá pase rápido, o no... Ni sé lo que quiero que pase".