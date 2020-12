La crisis del Real Madrid y el cuento de hace un año: el vestuario se une ante una posible destitución

Segunda derrota consecutiva. Cuatro partidos sin ganar. Normal que salten las alarmas en el Real Madrid. Los números en LaLiga (17 puntos de 30) y en la Champions League (7 puntos de 15) son tan malos como el juego que despliega el equipo blanco. Desde los jardineros, pasando por los empleados, continuando por el vestuario y terminando por el único que tiene la palabra al respecto, se habla y se comenta la situación delicada que atraviesa el Real Madrid y si debe o no continuar Zidane. El debate está ahí y es probable que sea tema de conversación en la Junta Directiva del Real Madrid que tendrá lugar hoy miércoles a las 18:00 en las oficinas de Valdebebas. Una reunión que estaba programada hace tiempo para aprobar las cuentas. No se planteará a debate la continuidad de Zidane, pero a buen seguro que se comenta.

No habían pasado un par de horas de la derrota ante el Shakhtar Donestk y varios periodistas con fuentes directas a la presidencia del Real Madrid informaban de la posible destitución de Zidane, el técnico que logró tres Champions League seguidas (algo que nadie ha conseguido nunca en ningún club) y la último Liga. Hace unos meses, Florentino Pérez insistía como un loro en que Zidane ganaba un título cada 19 partidos. Este año, sin fichajes más allá del regreso Odegaard y Odriozola, esa misma persona pone el dedo sobre el Coliseum y señala el encuentro ante el Borussia Mönchengladbach como clave: si gana, no pasa nada. Si cae eliminado, Zidane sería destituido. Cabe recordar que ya pasó lo mismo la pasada temporada cuando el Madrid perdió ante el Mallorca. Por aquel entonces era Mourinho, ahora es Pochettino, entrenador que está sin equipo tras la llegada de Mourinho precisamente al Tottenham.

Lo importante es que Zidane puede ser destituido si cae eliminado la próxima semana. Esa es la información. Zidane tiene una final en siete días ante el Borussia. ¿Y qué piensan los jugadores? Según han podido saber Libertad Digital y esRadio, nada ha cambiado respecto al técnico francés. Los futbolistas han estado y siguen estando con su entrenador, cuyas decisiones no entendían en muchas ocasiones a pesar de que luego ganaba títulos. Y sigue sucediendo lo mismo. Siguen sin entenderle en muchas otras decisiones de la presente temporada. Alineaciones, cambios, lectura de partidos... es cierto que no comprenden determinadas acciones de Zidane, pero esto no es novedad. En el vestuario se recalca que el técnico siempre ha defendido a su plantilla, sea quien sea, y los jugadores han hecho lo propio con él. Esta simbiosis no ha cambiado porque todos tienen la sensación de que jugadores y cuerpo técnico son igual de responsables. El vestuario es muy amplio y está el voz de los jugadores con más peso pero también existen algunos futbolistas que si consideran que sería bueno un cambio en el banquillo para que así mejoren los resultados y el juego. Hay voces pero pocas y con menor peso. Eso al menos es lo que se transmite desde dentro.

El Real Madrid no está obteniendo resultados, pero también es cierto que los futbolistas no están dejando de intentarlo. No están escatimando esfuerzos y por lo tanto se puede pensar que es cierto, que no son sólo palabras y que sí siguen estando con su entrenador, a quien respaldan interna y públicamente. Zidane volvió al club tras los despidos de Lopetegui y Solari. Florentino Pérez se lo pidió. Veremos si esto lo tiene en cuenta la próxima semana.