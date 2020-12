El seleccionador Luis Enrique Martínez abrió las puertas de la selección española a Gabriel Paulista, central brasileño del Valencia que jurará la constitución los próximos días y que ha asegurado que desea disputar la próxima Eurocopa con España.

"No he hablado con él, sé por los medios que está a punto de jurar la constitución. Cuando lo haga es una muy buena noticia para mí. Cuantos más jugadores puedan vestir la camiseta de la selección con gran nivel, fantástico. Como seleccionador, encantado", manifestó Luis Enrique.

La primera comparecencia del técnico asturiano después del buen sabor de boca que dejó la goleada 6-0 a Alemania y el pase a la fase final de la Liga de Naciones, en la que se medirá en semifinales a Italia, sirvió para que Luis Enrique reivindicase el estilo de juego que trabaja con sus jugadores.

"Ojalá el partido ante Alemania sea un punto de inflexión, sería maravilloso, pero este equipo tiene una idea muy clara y ha hecho lo mismo en ataque y defensa ante cualquier rival, sin cambiar la forma de jugar. España tiene una identidad, el camino es largo, queda mucho por mejorar, pero debemos estar orgullosos de la identidad en la fase de clasificación", defendió.

Pese a tener pocos minutos en el Real Madrid, Luis Enrique no descartó a Isco. "Su rendimiento está ahí, cada uno lo puede valorar. Yo me centro en controlar los jugadores que consideramos más aptos para poder jugar con la selección e Isco es uno de ellos", señaló.

Tras las últimas suplencias de David de Gea y las titularidades de Unai Simón, el seleccionador reconoció que no ha hablado con el portero madrileño: "No he hablado con David, lo que me preocupa es la actitud de los tres porteros en cada concentración y ha sido intachable. El resto ya lo saben gestionar ellos".

Preguntado por un posible partido de España en Barcelona, Luis Enrique no cerró puertas a jugar en ninguna ciudad: "Estoy seguro de que en Barcelona hay gente que quiere ver a la selección, no tengo problema de jugar en cualquier lado y representar a la selección en cualquier sitio".