Tusquets incendia el Barcelona: "Económicamente hubiera sido deseable vender a Messi"

El presidente de la Gestora que actualmente dirige el Barcelona, Carles Tusquets, fue entrevistado por RAC1 en el día de hoy y cada titular que ha dejado ha echado más leña al fuego del incendio azulgrana. La posible marcha de Messi, la imposibilidad de fichar a Neymar o el pésimo estado del Miniestadi, temas a tratar.

Problemas con el Miniestadi

"El Miniestadi se está cayendo literalmente y hay que repararlo. En alguna puerta de entrada se han caído trozos del techo. No se le puede caer una parte al socio el día de la votación, por ejemplo",

Estabilidad económica

"Es pésima. Es preocupante, pero hay esperanza. Los jugadores no cobrarán la mensualidad de enero. Tienen dos pagos, enero y julio, y este enero no cobrarán la paga. Se ha aplazado de la misma manera que también se han aplazado otros emolumentos previstos como los bonus por títulos".

Messi y su posible venta

"Económicamente hablando, el verano pasado hubiese sido deseable vender a Messi. Por lo que ingresas y por lo que te ahorras. LaLiga exige unos límites salariales".

Comprar a Neymar

"Si viene gratis, tal vez se podría plantear. Salvo que el próximo presidente hiciera un milagro o si se vende y todo el dinero va a esta operación...".

Reunión con Koeman

"Me reuní con Koeman y Planes, varias veces. Si se vende en enero, se podrá fichar. No sé si los candidatos tienen a Haaland gratis. También hemos hablado con todos los representantes de jugadores, con los de Messi también. No hablo de fichajes ni de continuidad".