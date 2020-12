Batalla verbal entre Ronaldo y el alcalde de Valladolid por el Estadio José Zorrilla

A principios de esta semana Ronaldo Nazario, actual presidente del Real Valladolid, compareció ante los medios para hablar del presente y del futuro de la entidad que actualmente preside. El brasileño, entre otras muchas cosas se refirió a la polémica con el Estado José Zorrilla, que es municipal, pero que quieren en propiedad.

"Queremos el estadio como propiedad. Seguimos hablando con el Ayuntamiento, con Óscar Puente, y tenemos una oferta del ayuntamiento, pero nos parece demasiado cara. 21 millones es demasiado caro y por ese dinero nos convendría construir uno nuevo. El estadio es para la afición, para los ciudadanos de esta ciudad. Tenemos que darle más comodidad, más seguridad y para eso nos valdría más empezar un estadio de cero que un estadio viejo con ese valor. Quiero dejar claro que hay otras opciones", resumió el exjugador de Barcelona, Real Madrid, Inter o Milán.

Estas palabras de Ronaldo chocan con las declaraciones en forma de respuesta del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ha comentado que el brasileño tiene buenas intenciones, pero que desconoce la legislación vigente alrededor de este tema.

"En las palabras de Ronaldo hay mucho voluntarismo y demasiado poco conocimiento de lo que es la administración. Nosotros no pedimos 21 millones de euros por el estadio por capricho. Por ley de patrimonio nosotros no podemos comprar, ni vender ningún bien que no haya sido valorado por nuestros servicios municipales, técnicos competentes en la materia, que tienen que hacer una valoración cada vez que nosotros compramos, vendemos o permutamos un bien. No hay margen para el regateo", comentó el Alcalde de Valladolid.

La afición del Real Valladolid, que juega este fin de semana ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, vive esta polémica manteniendo la preocupación por la estabilidad económica del club.