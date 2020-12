Según ha confirmado su propio hermano, el mítico entrenador Argentino, Carlos Bilardo, aún no sabe que su expupilo y amigo Diego Armando Maradona ha fallecido hace unos días. Quizá sea de los pocos argentinos que no conozcan la noticia, pero hay un motivo por el cual aún no lo sabe.

El estado de salud del entrenador que llevó a Argentina a ganar el Mundial de México 86 es delicado y cualquier noticia le puede afectar. Bilardo tiene una enfermedad neurológica, conocida como síndrome de Hakim-Adams, y hace pocas semanas estuvo internado en una clínica para controlar un nuevo episodio fuerte de dicha afección.

Diego Bilardo, confirmó la gran relación que Carlos y Diego aún mantenían. Incluso había buena relación con Claudia, la que fuese esposa de Maradona: "Diego fue mucho en su vida. Había una conexión con Coco Villafañe, padre de Claudia. Le hicimos la casa, se la amueblamos. Mi señora iba con Claudia a comprar la ropa a las chicas, y de hecho, Claudia fue dos o tres veces a ver a Carlos en este último tiempo".

Ya hay un plan para que Bilardo se entere de la noticia y serán los propios jugadores de la selección del 86 los que se lo digan: "Es algo que va a estar cuatro, cinco o veinte días en los medios —la noticia de la muerte de Diego— y eso complica porque Bilardo ve televisión y muchos partidos. Hablé con Ruggeri y se va a juntar con dos o tres muchachos para ver cómo está. Vamos a ver cómo reacciona y qué pasa".