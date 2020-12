Koeman responde a Tusquets: "Algunos comentarios desde dentro del club no nos ayudan"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, no se ha mordido la lengua a la hora de valorar las palabras de Carles Tusquets, presidente de la Gestora que controla al club desde la salida de Josep María Bartomeu. El técnico ha hablado en la previa del choque que medirá al Barcelona con el Cádiz y ha respondido a Tusquets.

En primer lugar hay que recordar las palabras del dirigente azulgrana sobre Messi, las ruinosas cuentas del club y el pésimo estado del estadio del Miniestadi: "Económicamente hablando, el verano pasado hubiese sido deseable vender a Messi. Por lo que ingresas y por lo que te ahorras. LaLiga exige unos límites salariales".

Koeman ha respondido hoy así a esas palabras de Tusquets: "Es su opinión personal y la respeto como cualquier opinión, pero Messi tiene un año más de contrato y es él quien debe elegir su futuro. Los comentarios de fuera no me interesan sino los de dentro del club, que no nos ayudan para tener la tranquilidad para ganar los partidos. No podemos controlar los de fuera, pero los de dentro es diferente".

Por otro lado, Koeman también se refirió a un improbable regreso de Neymar al Barcelona: "Como entrenador, como jugador y como culé quieres tener los mejores jugadores del mundo y si acaban todos en el equipo mejor todavía", indicó.