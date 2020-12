Simeone tras las lesiones del Atlético: "Es un año duro para el mundo, no para nosotros"

Otra rueda de prensa en la que Diego Pablo Simeone no se ha lamenta ni un segundo por las lesiones que está teniendo el Atlético de Madrid. No se ha quejado nunca sobre esto y con el tema Luis Suárez ha tenido para quejarse un total de nueve ruedas de prensa, dos por cada partido jugado de los cuatro disputados y la última de hoy en la previa del duelo ante el Valladolid. "El año está siendo duro para el mundo, no para el Atlético", comentó Simeone, que recupera a Luis Suárez, pierde a Giménez y puede quedarse sin Yannick Carrasco por un traumatismo.

Retorno de Luis Suárez

"Las características de Luis las conoce todo el mundo, debemos intentar mostrar la línea de todos estos partidos y que el juego nos acerque al gol, ya lo dije cuando no estaba Luis, hay jugadires que tienen llegada desde segunda línea, buen disparo... Eso se une a las características de Luis"

Lesiones en 2020

"Es un año duro para el mundo, no para el Atlético o para el fútbol, el mundo ha sufrido un año durísimo, quedarán registradas las desgracias que han sucedido con este virus, toca acomodarse en las circunstancias que nos han tocado y esperamos recuperar la libertad y la forma de vivir, poder abrazarnos, disfrutar de amigos... todo lo que conlleva vivir en sociedad".

Oportunidad para Felipe

"El equipo está jugando con tres centrales, podemos volver a jugar con dos centrales, la pasada temporada quizá fue más rápido su ingreso pero también por lesión, esta temporada ha tenido que esperar, ahora tiene más posibilidades porque jugamos con tres centrales, a más partidos que juegue, mejor lo hará".

¿Es el año más vistoso del Atlético?

"Me sentí siempre relacionado con todo lo que le pasó al equipo en todas las temporadas, algunas similares, con desafíos e ilusión de poder llevar al atlético a lo más alto"